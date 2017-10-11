Как гипертоникам и сердечникам пережить осень

11.10.2017 18:49

Зависимость от капризов природы медики окрестили метеочувствительностью. Особенно от перемены погоды страдают люди, подверженные скачкам давления и сердечники.

«Превентивные» меры

При резкой смене атмосферного давления с высокого на низкое или с низкого на высокое, что осенью встречается довольно часто, резко ухудшается состояние гипертоников. То есть, повышается давление, учащается количество гипертонических кризов. Вот почему в этот период рекомендуется принимать гипотензивные препараты, которые «заранее» снижают давление.

У гипотоников происходит снижение давления - соответственно необходимо поднять его до нормального уровня. С этой целью можно выпить чашечку кофе или медицинские препараты типа цитрамона. А также чай - крепкий чёрный или зелёный.

В связи с переменами погоды ухудшается состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (стенокардия, ишемия), из-за повышения давления учащается количество инфарктов и инсультов.

Если же здоровье и сердце в норме, как правило, перемены погоды не ощущаются. Но могут появляться региональные спазмы сосудов, например головные боли или апатия. В дни, когда резко меняется температура или атмосферное давление, сердечникам следует избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Закаливание развивает адаптационные механизмы

Под метеозависимостью обычно понимают отрицательное воздействие на состояние здоровья разнообразных природных факторов: атмосферного давления, влажности воздуха, температуры. Люди по-разному реагируют на погоду. Всё дело в адаптационных возможностях организма, которые позволяют человеку приспособиться к воздействию окружающей среды.

Чем больше развиты адаптационные механизмы, чем больше закалён человек, тем меньше он подвержен заболеваниям и недомоганиям, связанным с сезонными изменениями погоды. Если же организм ослаблен, он не сможет достойно противостоять испытаниям окружающей среды. Поэтому любые погодные колебания вызывают головную боль, повышение/понижение артериального давления и недомогание.

Как мы «чувствуем» погоду

Существует несколько типов реакции на погоду.

Метеочувствительность

При перепадах атмосферного давления, влажности воздуха, уровня солнечной активности. Появляются дискомфорт, слабость, головные боли, сонливость или озноб. Острых болезненных реакций нет.

Подвержен любой человек, даже не имеющий проблем со здоровьем.

Метеопатия

Болезненная чувствительность, когда даже незначительные колебания в погоде вызывают серьёзную реакцию организма.

Подвержены люди с хроническими заболеваниями сосудов и сердца, страдающие психическими заболеваниями, перенёсшие травму головы, шоковое состояние, клиническую смерть.

Метеоневроз

Разновидность психического расстройства. Человек раздражён, у него плохое настроение, одышка, колотится сердце и кружится голова. При этом артериальное давление, сердце, температура - в норме.

Подвержены страдающие психическими заболеваниями, впечатлительные люди, строящие свою жизнь на прогнозах погоды