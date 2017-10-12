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Як лікувати мозолі

12.10.2017 15:30
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Як лікувати мозолі

Ніжки втрачають свою привабливість і виною цьому мозолі? Чому вони виникають? Як їх позбутись? Відповідь на ці питання читайте у "Країні здоров'я".

Причини виникнення мозолів однотипні: найчастіше це вина вашого взуття. Якщо воно завелике або затісне то виникає тертя шкіри об поверхню і мозоль - це захисна реакція організму.

Свіжі мозолі найбільш болючі, оскільки шкіра відчула подразнення порівняно нещодавно, виникає почервоніння та підпухлість. На цьому місці згодом виникає міхур, наповнений рідиною. Його проколювати не можна, оскільки так може потрапити в організм інфекція і тоді неминуче запалення та нагноєння цього місця. При свіжому мозолі треба зробити мильну або содову ванночку, після чого нанести на мозолі, саліцилову мазь або просто припекти йодом та захистити уражене місце пластирем.

Зі старими мозолями справитись тяжко, оскільки вони мають так званий "корінь", який виростає вглиб від 1 до 5 мм. 

У таких випадках навіть застосовують метод кріодеструкції (виморожування за допомогою рідкого азоту). Часто помічне застосування спеціальних кератопластичних мазей. Можете користуватись спеціальними пом'якшуючими ванночками.



Теги: Донбасс, здоровье, мозоль
 
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