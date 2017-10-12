Как ухаживать за своей кожей осенью

В холодное время года наша кожа требует особого ухода. Холод, ветер, дождь и еще множество внешних раздражителей негативно влияют на ее внешний вид и дают неприятные ощущения. Чтобы успокоить кожу и сделать ее менее чувствительной вам нужно крайне тщательно выбирать средства для ухода.

Вы должны понимать, что осенью самое главное задание защищать, увлажнять и питать кожу. Учитывая то, что солнце уже не имеет такого воздействия на кожу, как летом и температура воздуха намного ниже – выбирайте кремы для лица с плотной текстурой.



В составе средства для ухода за кожей должны быть ингредиенты, которые усиливают естественную защитную функцию кожи. Идеально в таком случае использовать специальные масла для кожи. Например, миндальное масло и питает, и защищает кожу, поскольку содержит кислоты, идентичны липидам кожи.



В холодную пору лучше всего для кожи подойдет мягкий скраб с мелкими частицами. При нулевой температуре кровеносные сосуды на лице сужаются и тщательный, но щадящий пилинг очень важен в это время. Маски и скрабы с крупными частицами сушат и стягивают кожу, что может только усугубить ситуацию.



Также стоит отказаться от косметики, содержащей салициловую кислоту. Она очень сильно пересушивает кожу и делает ее уязвимой перед внешними раздражителями. То же и с тониками для кожи, содержащими спирт. Естественно, это самое лучшее средство для жирной кожи, поскольку оно хорошо и надолго убирает жирный блеск, но при этом оно очень пагубно влияет на кожу в холодную пору. Придержите такие средства на лето. Идеальными в осеннюю могут быть тоники на травах и обычная мицеллярная вода.



Для девушек с чувствительной кожей в холодное время года для умывания лучше использовать гели и пенки. У них легкая текстура и это никак не навредит коже. Злоупотребялть скрабами в таких случаях не стоит, поскольку частое их использование может привести обострению угревой болезни.

Но, не смотря на все вышеуказанные советы и рекомендации – главным залогом здоровой кожи осенью являются витамины. У вас не может быть красивая и здоровая кожа, если вы плохо питаетесь и не насыщаете свой организм всеми необходимыми витаминами. Ешьте больше овощей и фруктов, следите за своим питанием и ведите здоровый образ жизни.