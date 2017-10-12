Все рубрики раздела
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику08:42
- Захворювання печінки: 6 симптомів, які на це вказують07:38
- Ячмень можно вылечить без лекарств, чеснока и плевков в глаз19:15
Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря
Врачи рассказали о плюсах от употребления данного продукта.
Долго не можете проснуться? У вас ослаблен иммунитет, и вы часто болеете? Заведите полезную привычку начинать свой день с чашки имбирного чая! Попробуйте и вы очень удивитесь изменениям, которые начнут с вами происходить, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Woman.
Если вы ежедневно встаете "не с той ноги", потеряли счет болячкам и ухудшением здоровья, мечтаете избавиться от лишнего веса или постоянно чувствуете себя словно выжатый лимон, то с этим уже пора что-то делать. Ускорить процесс поможет корень имбиря, ведь в нем скрыта бесценный источник полезных микроэлементов и соединений. Самый простой способ помочь себе - выпивать каждое утро чашку имбирного чая.
Вряд ли в природе найдется еще один такой же красный корень, как имбирный. Даже сухое перечисление всех болезней, с которыми он может справиться, займет не менее страницы!
Поэтому поговорим о самых распространенных недуга, изматывают человечество:
Сердце и сосуды - имбирь буквально растворяет жировые накопления в сосудах, то есть сокращает риск инсульта
Иммунитет - укрепляется на глазах, потому что в корне содержится много антиоксидантов
Простудные, вирусные, грибковые заболевания - отступают под натиском имбирного чая, поскольку он обладает мощным противовоспалительным свойством.
Кроме этого, корень:
Стимулирует кровообращение - это как раз о имбирь можно сказать, что он разгоняет кровь, то есть вместе с ней каждой клеточке вашего организма достается больше питательных веществ
Активно борется с раковыми опухолями из-за особого соединения (джинджериол)
Успокаивает головные и мышечные боли
Ускоряет обмен веществ, то есть помогает сбросить лишний вес
Подавляет развитие вируса герпеса
Избавляет от отеков
Помогает справиться с астмой
Исследование удивительных свойств имбирного корня ведутся уже давно, и ученые добились впечатляющих результатов. На научном уровне установлено, что имбирь регулирует уровень инсулина, то есть защищает вас от развития сахарного диабета, а также существенно улучшает память и способность к обучению.
Как правильно приготовить чай из имбиря
Существует множество рецептов - с лимоном, медом, чесноком, перцем, пряными и душистыми травами, шиповником, зеленым чаем. Но если вы каждое утро пить вот такой необычный напиток из имбиря, то вскоре жизнь расцветет новыми красками.
Доведите до кипения стакан воды и положите в воду по четверти чайной ложки молотых корня имбиря и куркумы. На слабом огне варите смесь 10 минут, процедите ее и перелейте в чашку. Добавьте по вкусу мед. Чтобы сделать напиток изысканным можно использовать кокосовое масло для сладости.
Воспользуйся этим рецептом здоровья и ты навсегда забудешь о болезнях. Приготовить очень просто - эффект для организма потрясающий! Следи за своим здоровьем и будь в форме!
Теги: Донбасс, здоровье, имбирь, медицина
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Война с бюрократией: Нацбанк обновил правила подачи документов22:00
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат21:45
- Оркестр на миллион: сколько стоит одежда для музыкантов Порошенко21:30
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Мишель Пфайффер рассказала, как ей удалось вырваться из секты21:03
- Северная Корея издала атлас мира с «российским Крымом»20:48
- В Украине немного ускорилась инфляция20:30
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Предсказания от Ванги по дню рождения