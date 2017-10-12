Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря

12.10.2017 13:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря

Врачи рассказали о плюсах от употребления данного продукта.

Долго не можете проснуться? У вас ослаблен иммунитет, и вы часто болеете? Заведите полезную привычку начинать свой день с чашки имбирного чая! Попробуйте и вы очень удивитесь изменениям, которые начнут с вами происходить, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Woman.

Если вы ежедневно встаете "не с той ноги", потеряли счет болячкам и ухудшением здоровья, мечтаете избавиться от лишнего веса или постоянно чувствуете себя словно выжатый лимон, то с этим уже пора что-то делать. Ускорить процесс поможет корень имбиря, ведь в нем скрыта бесценный источник полезных микроэлементов и соединений. Самый простой способ помочь себе - выпивать каждое утро чашку имбирного чая.

Вряд ли в природе найдется еще один такой же красный корень, как имбирный. Даже сухое перечисление всех болезней, с которыми он может справиться, займет не менее страницы!

Поэтому поговорим о самых распространенных недуга, изматывают человечество:
Сердце и сосуды - имбирь буквально растворяет жировые накопления в сосудах, то есть сокращает риск инсульта
Иммунитет - укрепляется на глазах, потому что в корне содержится много антиоксидантов
Простудные, вирусные, грибковые заболевания - отступают под натиском имбирного чая, поскольку он обладает мощным противовоспалительным свойством.

Кроме этого, корень:
Стимулирует кровообращение - это как раз о имбирь можно сказать, что он разгоняет кровь, то есть вместе с ней каждой клеточке вашего организма достается больше питательных веществ
Активно борется с раковыми опухолями из-за особого соединения (джинджериол)
Успокаивает головные и мышечные боли
Ускоряет обмен веществ, то есть помогает сбросить лишний вес
Подавляет развитие вируса герпеса
Избавляет от отеков
Помогает справиться с астмой

Исследование удивительных свойств имбирного корня ведутся уже давно, и ученые добились впечатляющих результатов. На научном уровне установлено, что имбирь регулирует уровень инсулина, то есть защищает вас от развития сахарного диабета, а также существенно улучшает память и способность к обучению.

Как правильно приготовить чай из имбиря
Существует множество рецептов - с лимоном, медом, чесноком, перцем, пряными и душистыми травами, шиповником, зеленым чаем. Но если вы каждое утро пить вот такой необычный напиток из имбиря, то вскоре жизнь расцветет новыми красками.
Доведите до кипения стакан воды и положите в воду по четверти чайной ложки молотых корня имбиря и куркумы. На слабом огне варите смесь 10 минут, процедите ее и перелейте в чашку. Добавьте по вкусу мед. Чтобы сделать напиток изысканным можно использовать кокосовое масло для сладости.


Воспользуйся этим рецептом здоровья и ты навсегда забудешь о болезнях. Приготовить очень просто - эффект для организма потрясающий! Следи за своим здоровьем и будь в форме!



Теги: Донбасс, здоровье, имбирь, медицина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх