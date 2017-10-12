Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря

12.10.2017 13:48

Врачи рассказали о плюсах от употребления данного продукта.



Долго не можете проснуться? У вас ослаблен иммунитет, и вы часто болеете? Заведите полезную привычку начинать свой день с чашки имбирного чая! Попробуйте и вы очень удивитесь изменениям, которые начнут с вами происходить, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Woman.



Если вы ежедневно встаете "не с той ноги", потеряли счет болячкам и ухудшением здоровья, мечтаете избавиться от лишнего веса или постоянно чувствуете себя словно выжатый лимон, то с этим уже пора что-то делать. Ускорить процесс поможет корень имбиря, ведь в нем скрыта бесценный источник полезных микроэлементов и соединений. Самый простой способ помочь себе - выпивать каждое утро чашку имбирного чая.



Вряд ли в природе найдется еще один такой же красный корень, как имбирный. Даже сухое перечисление всех болезней, с которыми он может справиться, займет не менее страницы!



Поэтому поговорим о самых распространенных недуга, изматывают человечество:

Сердце и сосуды - имбирь буквально растворяет жировые накопления в сосудах, то есть сокращает риск инсульта

Иммунитет - укрепляется на глазах, потому что в корне содержится много антиоксидантов

Простудные, вирусные, грибковые заболевания - отступают под натиском имбирного чая, поскольку он обладает мощным противовоспалительным свойством.



Кроме этого, корень:

Стимулирует кровообращение - это как раз о имбирь можно сказать, что он разгоняет кровь, то есть вместе с ней каждой клеточке вашего организма достается больше питательных веществ

Активно борется с раковыми опухолями из-за особого соединения (джинджериол)

Успокаивает головные и мышечные боли

Ускоряет обмен веществ, то есть помогает сбросить лишний вес

Подавляет развитие вируса герпеса

Избавляет от отеков

Помогает справиться с астмой



Исследование удивительных свойств имбирного корня ведутся уже давно, и ученые добились впечатляющих результатов. На научном уровне установлено, что имбирь регулирует уровень инсулина, то есть защищает вас от развития сахарного диабета, а также существенно улучшает память и способность к обучению.



Как правильно приготовить чай из имбиря

Существует множество рецептов - с лимоном, медом, чесноком, перцем, пряными и душистыми травами, шиповником, зеленым чаем. Но если вы каждое утро пить вот такой необычный напиток из имбиря, то вскоре жизнь расцветет новыми красками.

Доведите до кипения стакан воды и положите в воду по четверти чайной ложки молотых корня имбиря и куркумы. На слабом огне варите смесь 10 минут, процедите ее и перелейте в чашку. Добавьте по вкусу мед. Чтобы сделать напиток изысканным можно использовать кокосовое масло для сладости.





Воспользуйся этим рецептом здоровья и ты навсегда забудешь о болезнях. Приготовить очень просто - эффект для организма потрясающий! Следи за своим здоровьем и будь в форме!