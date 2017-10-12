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Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета
Народные средства укрепления иммунитета тем и хороши, что проверенны многими людьми.
Осенью, когда эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ повышается с каждым новым днем, вопрос об укреплении иммунитета становится все более острым. На помощь приходят народные рецепты, которыми пользовались еще задолго до того, как появились лекарственные препараты, способные усилить защитную функцию организма человека.
Эти пять лучших способов укрепят иммунитет и защитят вас от осенних недугов:
1. Налегайте на ягоды. Все без исключения ягоды насыщены витаминами и другими очень полезными веществами. К тому же, при термической обработке, в отличие от других витаминизированных продуктов, ягоды не утрачивают своих свойств. Они укрепляют иммунитет и заботятся о здоровье в целом, поэтому кушать их нужно ежедневно и несколько раз в день.
2. Включите в ежедневный рацион продукты пчеловодства. Мед и все остальные продукты пчеловодства обладают противовирусными свойствами, а также являются природными иммуностимуляторами. Поэтому осенью мед, прополис, маточное молочко и так далее должны каждый день употребляться человеком, если он не хочет подхватить грипп или простудиться.
3. Полезный чай. Обычный черный чай никак не стимулирует иммунитет, а вот зеленый чай, да еще и с медом и долькой лимона, а также свежими перетертыми ягодами, принесет вашему организму максимум пользы: очистит от токсинов и болезнетворных микроорганизмов, укрепит иммунитет, омолодит изнутри за счет антиоксидантов и витаминов.
4. Травяные настои. Об иммунной системе могут позаботиться шиповниковый напиток, отвар из зверобоя, крапивы, цветков эхинацеи, тысячелистника, одуванчика и других целебных растений. В народной медицине их называют иммуностимуляторами, потому что они заставляют иммунную систему производить больше новых клеток.
5. Чеснок, лук и пряности. Эти продукты являются природными антисептиками и, попадая в организм, они истребляют все болезнетворные бактерии на своем пути, не позволяя человеку заболеть.
Пользуйтесь проверенными методами укрепления иммунитета и будьте здоровы!
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет, осень
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