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Захворювання печінки: 6 симптомів, які на це вказують
Печінка - життєво важливий орган, який виконує такі функції, як очищення крові, участь в процесі травлення, боротьба з інфекціями і багато іншого. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
1. Пожовтіння шкіри
Шкіра і білки очей можуть набути жовтуватого відтінку через накопичення в крові білірубіну, що виникає при поганій роботі печінки. Даний симптом називається жовтяницею, і найбільш частими причинами такого роду пошкоджень печінки є гепатит, рак, надмірне вживання алкоголю, вплив токсичних речовин і різних інфекцій.
2. Колір випорожнень
Жовтяниця також змінює колір сечі і стільця (сеча стає більш темною, а стілець, навпаки, світлим).
3. Сверблячка
Клініка Майо (Mayo Clinic) у США, відносить захворювання печінки до основних причин сверблячки шкіри. Також до таких належать ниркова недостатність, захворювання щитовидної залози і рак.
4. Синці та кровотечі
У людей з ушкодженнями печінки частіше з'являються синці і відкриваються кровотечі. На думку фахівців Національного інституту цукрового діабету, захворювань травної системи і нирок (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) США, це виникає через те, що печінка сповільнює або припиняє синтез білків, які необхідні для згортання крові.
5. Набряки
Коли печінка не в змозі виконувати свою роботу, в організмі починає затримуватися рідина, особливо в області ніг і живота.
6. Відсутність симптомів
У деяких випадках при захворюванні печінки симптоми можуть зовсім не проявитися, або ж бути неочевидними (як сонливість і хронічна втома, наприклад). Центральна клінічна лікарня Університету штату Айова (The University of Iowa Hospitals and Clinics) США, попереджає, що близько половини пацієнтів із захворюваннями печінки не виявляють симптоматичних ознак.
Якщо вчасно не звернутися до лікаря і не пройти медикаментозне лікуванняна ранніх стадіях захворювання, то побічні ефекти стають більш серйозними. Американський фонд печінки (American Liver Foundation) пояснює, що при порушенні прохідності кровоносних судин, що ведуть до печінки, токсини активно накопичуються в організмі, в тому числі і в мозку. Це викликає розвиток порушень розумових функцій і інших захворювань.
Теги: Донбасс, здоровье, печень, симптом
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