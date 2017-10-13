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Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы
Заболевание, которое может появиться совершенно без предрасположенности к нему
Очень часто люди, далекие от медицины, повязывают инсулинорезистентность с ожирением, считая, что, раз у них нету такой проблемы, то и не должно возникать заболевание. Однако врачи в последние годы наблюдают тревожную тенденцию возрастания резистентности к инсулину даже когда человек внешне здоров, не страдает избыточным весом и ведет нормальный, даже вполне здоровый способ жизни.
Попробуем разобраться, что такое инсулинорезистентность?
Во-первых, инсулин – это производимый поджелудочной гормон, который контролирует метаболизм в организме, правильно распределяет глюкозу и отвечает за ее переработку на пользу энергии. В то же время инсулинорезистентность – это отказ организма действовать по воле инсулина, совершенное не восприятие гормона. Как следствие, организм вырабатывает инсулина все больше и больше, и возникают дополнительные заболевания.
Почему же возникает заболевание и о чем оно свидетельствует?
Резистентность к инсулину, то есть сопротивление организма к восприятию инсулина, может быть реакцией организма на метаболический синдром и свидетельствовать о предрасположенности к сердечным заболеваниям или возникновении диабета второго типа, который, как уже всем известно, не передается по наследству. Так, иногда на инсулинорезистентность влияют наследственные факторы, но при этом нельзя отбрасывать стиль жизни – правильное питание (не обязательно полное ограничение сахара), ограничение алкоголя и физическая активность способны улучшить состояние организма и не допустить развития болезни.
Среди других причин возникновения резистентности к инсулину врачи указывают частые стрессы и хроническое недосыпание – да, они способны влиять не только на внимательность и координацию; и хорошим сном болезнь не вылечить; инфекции, применение стероидов или гормональных препаратов (поэтому всегда консультируйтесь с врачом!); беременность, ожирение и другие стрессовые факторы для организма – все это может сделать вас инсулинорезистентным.
Как происходит диагностика инсулинорезистентности?
Только после тщательного изучения вашей истории болезни, дополнительных анализов кала, мочи и крови, а также теста на точный уровень инсулина врач способен поставить диагноз и назначить лечение.
Как проходит лечение болезни?
К сожалению, полностью вылечиться от инсулинорезистентности невозможно. Врач может подобрать нужные препараты, которые регулируют резистентность и облегчают жизнь, предотвращая такие повязанные болезни, как атеросклероз, ожирение печени и т.д., а также порекомендовать нужную диету, способ жизни.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, диабет, симптом
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