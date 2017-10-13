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Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица

13.10.2017 09:17
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Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица

Бороться с несовершенствами эксперты рекомендуют подручными средствами.

Американский косметолог Эрин Гилберт заявила, что некоторые продукты незаслуженно считаются опасными для кожи. Им приписываются способности вызывать аллергии и раздражения, — но так ли это не самом деле? Дерматолог выделила продукты, которые, по ее словам, полезны для здоровья кожи как в виде масок и скрабов, так и при употреблении в пищу. В частности, она посоветовала не бояться пить кофе, передает Хроника.инфо с ссылкой на Новости Ю.

«Кофе – это мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, а также ультрафиолета», — отметила специалист. В день, по ее мнению, можно выпивать до трех больших чашек, — но строго без сахара.

Также полезным для кожи оказалось красное вино. Но, как пояснила косметолог, это справедливо, если в качестве закуски используя фрукты, а выпивается не более бокала в день. Тем, кто предпочитает закусывать шоколадом, следует знать, что его комбинация с алкоголем легко может вызывать неприятные аллергические проявления.

Помимо этого Эрин Гилберт посоветовала поддерживать тонус кожи томатной пастой или томатным соком.

«Помидоры богаты витаминами А, С и Е, бета-каротином, их применение в косметологии обусловлено способностью бороться с угрями и пигментацией, придавать коже здоровый вид», — поделилась специалист, напомнив попутно о том, что нужно избегать продуктов с сахаром даже в этой нише.



Теги: Донбасс, здоровье, кожа, лицо
 
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