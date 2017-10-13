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Развенчаны пять самых популярных мифов о супе
Диетологи рассказали всю правду о супах и об их влиянии на организм человека.
Многим с самого детства родители внушали, что суп - это самое важное и полезное блюдо в рационе питания. По мнению бабушек, суп нужно кушать хотя бы один раз в день, чтобы быть здоровым и полноценно расти, но в чем именно заключается польза супов ни одна бабушка вам не расскажет, потому что не знает на самом деле, что же такого целебного есть в "первом" блюде.
Диетологи собрали всю информацию о супе воедино и отметили, какие утверждения являются ложными:
Миф №1
Суп можно хранить холодильнике целую неделю и даже больше. Ни в коем случае медики не рекомендуют так делать. Во-первых, мясной бульон - отличная среда для размножения бактерий. Во-вторых, каждое следующее разогревание - это потеря витаминов и полезных веществ. В-третьих, чем дольше срок хранения, тем больше вероятность того, что суп утратит свою питательную ценность.
Миф №2
Супы всегда выступают в качестве первого блюда на столе. Да, так было заведено еще много десятков лет назад. Но на сегодняшний день съедать порцию супа, да еще и на мясном бульоне, а потом налетать на "второе" блюдо - это очень много калорий. Диетологи утверждают, что одного супа для приема пищи будет вполне достаточно. Только тем, кто физически чрезмерно активен по работе или же занимается спортом ежедневно, эксперты разрешают питаться, как раньше - первое, второе, булочка и компот, потому что им нужны силы и энергия.
Миф №3
В суп вместо мяса можно добавить бульонный кубик. Ни одна уважающая себя хозяйка не станет покупать бульонные кубики для приготовления супа, потому как они перенасыщены солью, усилителями вкуса, красителями и другими добавками, которые негативно влияют на органы пищеварения.
Миф №4
На супах можно похудеть. Не на всех и это объяснимо тем, что наваристый суп на жирном бульоне с картошкой и макаронами или галушками уж никак не может отнестись к категории диетических продуктов. Ну а если целыми днями есть капустные супы-пюре без соли и хлеба, то тогда действительно можно заметно похудеть.
Миф №5
Супы должны присутствовать в рационе ежедневно. На самом деле в этом нет необходимости. Диетологи не считают, что суп - это обязательное к употреблению блюдо, поэтому вы можете его кушать хоть через день, хоть раз в неделю. Главное - это чтобы рацион питания был сбалансированным и вмещал в себе все необходимые вещества, витамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты и так далее.
Конечно же, суп - это блюдо, имеющее право на жизнь, но считать его главным или особенно полезным не стоит, потому как в действительности это не так и существуют масса яств гораздо более необходимых для здоровья.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, суп, миф
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