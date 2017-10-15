8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне

15.10.2017 20:50

Кухня не самая дружелюбная среда для выращивания растений. Здесь то жарко как в пустыне, то влажно как в тропиках, а температура может подниматься и падать несколько раз в день. Суровый климат кухни выдержит не каждое растение, но некоторым видам вполне комфортно живется в подобных условиях. Вдобавок к тому, что неприхотливые растения раскрасят интерьер яркими красками, они помогут очистить воздух и будут радовать глаз все 365 дней в году, говорят эксперты. Их мнение приводит health infoсо ссылкой на steaklovers.menu.

Английский плющ

Свисающие, пышные побеги плюща способны преобразить любое пространство, включая кухню. Он совсем не прихотлив в уходе, и все что ему нужно — это обильный полив и защита от прямых солнечных лучей. Плющ отлично впишется в пространство над мойкой или поблизости с окном, а в целях экономии места горшок с растением можно просто подвесить. Главное, держать его в недоступном для домашних животных месте, поскольку для них он токсичен.

Почему кухня:

Плющ одно из немногих растений, которое является натуральным сорбентом. Растение забирает из воздуха соли тяжелых металлов, токсины и формальдегид, а также различные аллергены.

Алоэ вера

Растение легко приспосабливается к различным условиям, поэтому оно хорошо приживется и на кухне. Довольно продолжительное время алоэ может расти в сухой почве. Поливать растение нужно по мере высыхания земли, не чаще одного-двух раз в неделю. Алоэ любит яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей.

Почему кухня:

В Древнем Египте алоэ называли «растением бессмертия». Оно убивает грибки и вирусы, защищает нашу иммунную систему и ускоряет регенерацию кожи, что может быть весьма полезным, когда вы в следующий раз заденете рукой раскаленную сковороду. При ожоге необходимо срезать лист алоэ, удалить шипы, разрезать лист вдоль, собрать гель и намазать им место ожога. Наносят гель несколько раз в день, пока ожог полностью не пройдет.

Аспидистра (Чугунное растение)

Роднящее с вашей любимой сковородой название растения не единственная причина найти ему место на кухне. Чугунное растение весьма неприхотливое и устойчивое к климатическим условиям. Оно перенесет и плохую освещенность, и колебания температуры, и редкий полив.

Почему кухня:

Климат на кухне сильно переменчивый, а аспидистра может перенести все эти «сезонные колебания» без каких-либо заметных изменений в своей внешности. «Убить» растение можно только постоянными поливами, что приведет к загниванию почвы, и частыми пересадками.

Пилея кадье

Растение не требует особого ухода. Достаточно будет того, что вы выделите ему подоконник с рассеянным светом, разместите в стороне от сквозняков и не будете допускать пересыхания поч¬вы.

Почему кухня:

Главная особенность этого растения — краси¬вый узор на листьях, который добавит ярких красок вашей кухне. Оно хорошо смотрится в подвесных корзинах, что позволяет без труда найти ему место даже на маленькой кухне.

Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум прекрасно себя чувствует в любом помещении. Он будет расти и в тени, стерпит сухой и влажный воздух, и недостаточный полив. Благодаря неприхотливости растения его можно поставить там, где найдется место — на подоконнике, столешнице или навесных шкафах.

Вокруг себя хлорофитум создает собственный микроклимат: растение очищает воздух от вредных примесей и вредоносных микробов.

Сансевиерия цилиндрическая

Растение не капризное и хорошо переносит сухой воздух, полутень и сквозняки. Сансевиерии противопоказан частый, обильный полив и низкие температуры.

Почему кухня:

Растение выделяет большой объем кислорода, нейтрализует вредные испарения мебели, а, если верить китайским целителям, еще и поглощает всю негативную энергию.

Аглаонема кудрявая

Растению родом из тропических лесов любит тепло. Оптимальная температура для него составляет 20-25°C. Аглаонема нетребовательна к свету. Поливать ее нужно по мере высыхания почвы.

Почему кухня:

Помимо того, что листья растения со своеобразным рисунком украсят любую кухню, они также очистят воздух и снизят в нем содержание вредных веществ.

Жасмин многоцветковый

Вьющееся растение отличается быстрым ростом. Если ему подобрать хорошо ос¬вещенное место, обеспечить умеренный полив и поддерживать не слишком высокую температуру, то в начале января оно начнет цвести. По сравнению с другими растениями из списка, жасмину нужно чуть больше внимания, но период цветения с лихвой компенсирует все приложенные усилия.

Почему кухня:

Цветы жасмина эффектно контрас¬тируют с тем¬но-зелеными листьями и источают тонкий аромат. Воздух, наполненный запахом цветов, создает на кухне атмосферу свежести и чистоты, на фоне которой мелкий беспорядок и гора грязной посуды, оставленная в раковине, становятся незаметными.



Источник: Новости Ю