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Качество памяти напрямую зависит от рациона

15.10.2017 11:10
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Качество памяти напрямую зависит от рациона

Диетолог Сату Ювякорпи, сотрудник Университета Хельсинки, подчеркивает: качество памяти напрямую зависит от рациона человека. В частности, дефицит витамина B, неумеренное употребление алкоголя и курение способствуют ухудшению памяти.

Также небезопасно обилие быстрых углеводов и животных жиров. В частности, если человек питается несбалансированно, а в рационе много жиров, то клеточная мембрана нейронов становится жесткой. Это негативно отражается на способности клеток передавать сигналы, и способность мозга обрабатывать информацию снижается.

В свою очередь, регулярное потребление рыбы, богатой жирными кислотами омега-3, напротив, увеличивает проницаемость клеточной мембраны и улучшает передачу сигналов. В целом было установлено, что Средиземноморская диета снижает риск ухудшения памяти и возникновения депрессии.

В эту диету входят: оливковое масло, много растительной пищи, цельнозерновые продукты, бобовые, семена, рыба, белое мясо и небольшое количество алкоголя. Также хорошо работает mind-диета (ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи). Еще для мозга полезны кофе, чай и какао.

Источник:  Новости Ю



Теги: Донбасс, память, углеводы, жиры
 
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