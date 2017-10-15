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КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ
После 18.00 начинается настоящая борьба с голодом. Не всегда удается сдержаться, и вечер заканчиваем у холодильника. Как с этим бороться?
Это похоже на игру «Мафия»: пока все смотрят холодильник, просыпается аппетит и ведет нас к холодильнику. На самом деле ничего удивительного. Мы сами становимся заложниками своих привычек, например, ленимся приготовить себе полезные конфеты из сухофруктов, поэтому покупаем уже готовый магазинный вариант, калорийность и вредность которого в разы превышает первый.
Что делать, если ночью хочется есть?
Режим!
Как проходит обычный день: все мысли в работе, нет времени, чтобы пообедать и парадокс в том, что не хочется. И только в конце рабочего дня, когда оставляем все дела в офисе вспоминаем, что сегодня и крошки во рту не было. Садимся ужинать, и не можем остановиться, пополняя запасы за весь день.
Чтобы не есть на ночь, необходимо соблюдать режим, тогда у нас не будет просыпаться зверский аппетит к вечеру. Если вы хорошо пообедаете, вам не придется налегать на пищу на ужине.
Чего-то хочется?
К вечеру обязательно чего-то захочется, причем того, что нет в холодильнике. Это неудивительно, так как часто мы питаемся однообразной пищей, можем 2 дня подряд есть одно и то же блюдо. В итоге, наш организм не получает все полезные витамины и микроэлементы. Чтобы не есть на ночь, необходимо сделать дневное меню разнообразным. Например, одно утро можно начать с овсянки, а другое – с тоста и так все семь дней недели. Если в понедельник для перекуса берете творог, во вторник возьмите яблоко, а в среду банан и т.д.
Без запретов!
Запретный плод сладок, согласны? Если в течение дня мы еще можем держаться и не думать о вкусном куске пиццы, так как мысли заняты работой, к вечеру обязательно сорвемся и по дороге домой заскочим в пиццерию или еще проще – закажем доставку на дом. Чтобы перестать есть на ночь, разрешайте себе что-то запретное. Например, один кусочек пиццы на обед или 50 г торта. Если вы тщательно следите за своим весом, используйте альтернативные рецепты. Хочется кусочек тортика, спеките его дома, не используя в креме вредный маргарин, лучше используйте мед и сухофрукты.
Без излишков в холодильнике
Когда холодильник забит вкусными продуктами, всегда есть соблазн их съесть. Простой тест, сколько дней у вас в холодильнике могут пролежать шоколадные конфеты? Наверняка не больше 1-2 дней. Чтобы перестать есть на ночь, холодильник необходимо очистить от вредных продуктов (майонеза, кетчупа, колбасы и других копчёностей). Также не стоит «запасаться» теми продуктами, которые имеют ограниченный срок годности, ведь как думает каждый: Лучше я съем, чем оно пропадет.
Мы привыкли, что в холодильнике у нас есть что-то на случай «а вдруг придут гости». Но, как правило, мы сами это все съедаем и покупаем заново. Если вы наверняка знаете, что сегодня вас навестит подруга, по дороге с работы купите что-то к чаю, но не запасайтесь этим на всякий пожарный.
Источник: sunny7.ua
Теги: Донбасс, еда, ночь, режим
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