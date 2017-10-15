Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
Лечебный чай от простуды
15.10.2017 16:10
Попали под дождь, намочили ноги? Плохо себя чувствуете? Как быстро вылечиться от простуды в домашних условиях?
Ингредиенты:
лимон 1/3 штуки
мята 5 листочков
майоран 1/3 ч. ложки
орегано 1 5 листочков
мед 2 ч. ложки
вода 500 мл
Способ приготовления:
В чайник положите порезанный лимон, мяту, сушеный майоран и свежий или сушеный орегано.
Майоран хорошо лечит насморк, а орегано помогает при больном горле.
Залейте кипятком и дайте настояться 20 минут.
Мед положите в чашку, когд чай немного остынет, чтобы он не потерял своих лечебных свойств.
Будьте здоровы!
Источник: sunny7.ua
Теги: Донбасс, простуда, чай, мед, мята
Читайте также:
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате21:46
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- Десятки жертв: у Києві затримали серійного грабіжника16:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Справжній патріот: школяр віддав мільйон гривень на потреби АТО15:50
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову15:30
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- Вчені вперше розглянули протилежну сторону Галактики 14:50
- Трамп вигадав нову державу у США 14:30
- Прокуратура расследует поставки угля из оккупированной территории для “Центрэнерго”14:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В СБУ назвали организации, которые работают на страну-агрессора13:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат
- Зачем пить чай с куркумой