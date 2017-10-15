Почему может возникать утренняя головная боль

15.10.2017 19:30

Головную боль трудно переносить в любое время дня. Ее причины могут быть разные, и она может начинаться и усиливаться в разное время суток.

Если утром, когда вы встаете с постели, у вас в висках как будто стучат барабаны, вы испытываете головокружение и даже не можете открыть глаза, лучше всего обратиться к врачу.

Эксперты рассказали, почему может возникать утренняя головная боль.

Люди часто обращаются к врачу из-за головной боли по утрам.

Прием анальгетиков не всегда помогает, и часто боль не проходит весь день. Перечислим наиболее частые причины головной боли по утрам:

Воспаление носовых пазух

Когда у нас воспаляются носовые пазухи, расположенные в области носа, глаз и лба (фронтальная часть головы), и утром мы наклоняемся, чтобы выключить будильник, мы испытываем сильную головную боль.

В этом случае, чтобы смягчить симптомы, нужно лечить аллергию или инфекцию носовых пазух.

Апноэ во сне

Этот термин означает «не слишком продолжительные остановки дыхания» во время сна.

Поскольку мозг в эти секунды не получает кислорода, когда мы просыпаемся, у нас болит голова. При апноэ бывают темные круги под глазами и постоянная усталость (даже если мы ложимся спать достаточно рано).

Если мы спим с кем-то, мы можем спросить его, бывает ли у нас ночью время от времени храп. Это еще один симптом апноэ.

Плохой сон

Помимо апноэ, есть и другие эмоциональные и психологические факторы, которые не позволяют нам нормально высыпаться.

Стресс, тревожность, постоянная озабоченность, несомненно, ухудшают качество сна. Нередко мы ложимся слишком поздно, а встаем слишком рано (соответственно, сон составляет меньше рекомендуемых восьми часов), и это тоже отрицательно влияет на качество сна.

Если нам мешает спать свет в комнате (открытый кран, шум с улицы, включенный телевизор, храп и т.д.), это, конечно, не способствует нормальному отдыху, и утром возможна головная боль.

Мышечное напряжение

Если мы мало спим, плохо расслабляемся во сне, принимаем неправильную позу, если мы страдаем от бессонницы или ночных кошмаров, мышцы шеи и плечевого пояса остаются слишком напряженными, происходит давление на череп, и в результате возникает головная боль.

Очень важно выбрать правильную подушку. Тогда в правильном положении будут позвоночник и шейные позвонки, и тело будет лучше расслабляться.

Слишком много лекарств

Речь идет о лекарствах, предназначенных как раз для снятия головной боли. Когда такая боль бывает 2-3 раза в неделю, многие принимают лекарства (выписанные по рецепту или находящиеся в свободной продаже).

Чрезмерное употребление анальгетиков вызывает противоположный эффект. То есть утреннюю головную боль вызывает уже и прием этих лекарств.

Можно выделить такие лекарства, провоцирующие утреннюю головную боль:

Аспирин.

Парацетамол.

Деконгестанты.

Анальгетики.

Наркотичекие средства.

Дегидратация

Ночью, как известно, мы ничего не пьем и не едим. Но тело, хотя оно и в расслабленном состоянии, все равно нуждается в гидратации.

Когда в организм не поступает достаточное количество жидкости, кровеносные сосуды, расположенные в голове, сжимаются, чтобы поддерживать необходимый уровень жидкости в организме. Это затрудняет поступление кислорода в мозг, и возникает головная боль.

Бруксизм

Бруксизм часто бывает у детей (хотя случается и у взрослых). Обычно это называют «скрипеть зубами во сне».

Эта бессознательная привычка вызывает напряжение мышц челюстей и тоже мешает нормальному кровоснабжению мозга. В результате утром возникает головная боль.

Неправильная поза

Одна из часто встречающихся причин утренней головной боли — неправильная, неестественная поза во сне.

Если мы спим, «свернувшись калачиком» или в другой неестественной позе, утром у нас может болеть не только голова, но и спина, шея, плечи и т.д.

Не допускайте, чтобы голова была слишком низко, и старайтесь спать на спине или на боку. Не спите лицом вниз. И голова, и спина должны занимать правильное положение. Тогда кровообращение осуществляется нормально, и голова утром не болит.

Артериальное давление и диабет

И то, и другое может вызывать головную боль по утрам. В обоих случаях расширяются сосуды, повышается давление кровяного потока. Это вызывает напряжение мышц и головную боль.

Синдром беспокойных ног

Этот синдром определяется как «состояние, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в покое (чаще в вечернее и ночное время), вынуждают больного совершать облегчающие их движения и часто приводят к нарушению сна«.

Мышечные спазмы, возникающие при этом, поддерживают мозг в состоянии бодрствования и не дают ему полноценно отдохнуть. Неудивительно, что утром человек, страдающий этим синдромом, испытывает головную боль.

Если у вас по утрам, помимо головной боли, бывает еще головокружение, тошнота, затуманенное зрение, рекомендуем обратиться к врачу.

Источник: Новости Ю





