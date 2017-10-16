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В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти

16.10.2017 08:24
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В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти

Відомо, що свіжий чай може зміцнювати організм та покращувати самопочуття, а от вчорашній - здатний викликати незворотні процеси.

Лікарі наголошують, що багато людей мають звичку використовувати кілька разів одну і ту ж заварку або пити чай, який вони приготували вчора. І це велика їх помилка.

Свіжозаварений чай багатий на антиоксиданти та чудово втамовує спрагу. Він також може додавати енергії та піднімати настрій.

Натомість вчорашній чай вже може містити шкідливі для організму речовини – таніни, а також бактерії, які дуже швидко розмножуються в напої. Виявити несвіжий чай можна також по характерній плівочці зверху. Такою ж "мембраною" буде вкриватись печінка, слизова шлунка та кишечник.

Ті, хто зловживає вчорашнім чаєм можуть захворіти на гастрит, ерозію та виразку шлунково-кишечного тракту.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, чай
 
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