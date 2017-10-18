Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Десять дверей, которые открывают путь к счастью

18.10.2017 20:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Десять дверей, которые открывают путь к счастью

«Первая дверь - это еда. Это одна из самых важных основ жизни - если вы не будете есть, вы умрёте. А ещё от еды вы получаете удовольствие.

Вторая дверь - это секс. Секс не просто, как физическое начало, но как любовь, как эмоция.

Третья дверь - это власть. Чем больше у вас влияния, тем больше выброс серотонина - гормона счастья.

Четвёртая дверь - ваше уютное жилище, куда приятно возвращаться, важный пункт в счастливой жизни.

Пятая дверь - физиология, всё, что связано с нашим телом, в том числе, спорт.

Шестая дверь - природа и всё, что она даёт, то есть, чистый воздух, зелень листвы, запах земли...

Седьмая дверь - привязанность к своей социальной группе, будь то группа по интересам или по работе.

Восьмая дверь - всё, что связано с игрой, развлечением.

Эти восемь дверей есть и у людей, и у животных. Но две оставшихся двери присущи только людям.

Девятые врата - всё священное, религия и не только.

Десятая дверь - красота. Только мы умеем любоваться и наслаждаться красотой.

И если у вас открыты все эти десять дверей, вы счастливы, вы получаете серотонин. Но если какая-то из них закрыта, вы ощущаете его нехватку. И начинаете есть».

 

Пьер ДЮКАН, французский диетолог. 



Теги: Донбасс, еда, счастье, дверь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх