Десять дверей, которые открывают путь к счастью

18.10.2017 20:53

«Первая дверь - это еда. Это одна из самых важных основ жизни - если вы не будете есть, вы умрёте. А ещё от еды вы получаете удовольствие.

Вторая дверь - это секс. Секс не просто, как физическое начало, но как любовь, как эмоция.

Третья дверь - это власть. Чем больше у вас влияния, тем больше выброс серотонина - гормона счастья.

Четвёртая дверь - ваше уютное жилище, куда приятно возвращаться, важный пункт в счастливой жизни.

Пятая дверь - физиология, всё, что связано с нашим телом, в том числе, спорт.

Шестая дверь - природа и всё, что она даёт, то есть, чистый воздух, зелень листвы, запах земли...

Седьмая дверь - привязанность к своей социальной группе, будь то группа по интересам или по работе.

Восьмая дверь - всё, что связано с игрой, развлечением.

Эти восемь дверей есть и у людей, и у животных. Но две оставшихся двери присущи только людям.

Девятые врата - всё священное, религия и не только.

Десятая дверь - красота. Только мы умеем любоваться и наслаждаться красотой.

И если у вас открыты все эти десять дверей, вы счастливы, вы получаете серотонин. Но если какая-то из них закрыта, вы ощущаете его нехватку. И начинаете есть».

Пьер ДЮКАН, французский диетолог.