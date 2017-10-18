Все рубрики раздела
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее07:05
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- Вопросы и ответы о правильных диетах20:24
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
Начались испытания универсальной вакцины от гриппа
В Великобритании стартовал набор добровольцев для проведения клинических исследований эффективности применения новой универсальной вакцины против сезонных штаммов гриппа.
К исследованию планируется привлечь 500 пациентов в возрасте 65 лет и старше из государственной системы здравоохранения.
Половина испытуемых получит укол обычной сезонной вакцины и плацебо, а другая часть добровольцев будет подвергаться воздействию как обычной прививки, так и новой экспериментальной вакцины.
Профессор Сара Гилберт и её коллеги, разработавшие экспериментальную вакцину, утверждают, что она работает по иному принципу, нежели те прививки, которые используются в медицине на сегодняшний день.
Применяемые профилактические препараты от вируса гриппа должны меняться каждый год в зависимости от мутации возбудителя заболевания. Новая же вакцина воздействует на ту часть вируса, которая остаётся неизменной во всех его штаммах и разновидностях. По словам учёных из Оксфордского университета, который участвует в финансировании исследований, новая вакцина даст более надёжную защиту от инфицирования.
Существующие вакцины заставляют организм вырабатывать антитела, которые распознают и атакуют белковые молекулы на поверхности вируса. Но благодаря склонности гриппа к быстрым мутациям, он регулярно изменяет свою структуру. Именно поэтому вакцину приходится ежегодно создавать заново.
Новый препарат стимулирует выработку иммунной системой антител другого типа - Т-клеток, которые атакуют внутреннюю часть вируса, остающуюся неизменной во всех штаммах гриппа.
Клинические исследования запланированы на два года. Если дальнейшие изучения действия нового препарата продемонстрируют положительный эффект, вакцина получит лицензию на практическое внедрение в систему здравоохранения.
Теги: Донбасс, вакцина, грипп, испытания
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- Кернес пообещал помощь всем пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Харькове16:00
- Киевский суд отобрал у Ахметова "Укртелеком"15:55
- Поки живі діти: до Києва повернулася смертельна забава 90-х15:46
- Группа «Ленинград» выпустила сатирический «предвыборный» клип (ВИДЕО)15:35
- Автомобиль просто сносил людей: очевидцы ДТП сообщили подробности15:30
- Украина «отвоевала» землю на границе с Венгрией15:16
- Мужчина расстрелял людей в парке, есть погибшие15:00
- Отдыхающие в Трускавце будут вынуждены платить за минеральную воду14:45
- Хакеры взломали украинскую альтернативу "ВКонтакте"14:35
- Протест под Радой: Луценко поддержал одно из требований митингующих14:28
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее07:05
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля