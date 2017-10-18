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Вопросы и ответы о правильных диетах
Сегодня только ленивый не говорит о том, как похудеть: сотни диет, десятки рецептов, множество авторских методик наперебой обещают «потрясающий результат всего за неделю». В погоне за избавлением от лишних килограммов немало доверчивых женщин и мужчин забывают о здоровье и совершают ошибки, которые порой даже вызывают обратный эффект.
Мариупольский врач-диетолог Елена АНТОНИК рассказала корреспонденту «Донбасса», что следует делать, чтобы не навредить ни своей фигуре, ни своему здоровью.
Цифры на весах - бессмысленны
- Елена Сергеевна, если к вам приходит, к примеру, женщина и говорит, что хочет похудеть, но у неё, несмотря на все усилия, это плохо получается, какие рекомендации вы можете ей дать?
- В первую очередь я начинаю со своей пациенткой говорить. Расспрашиваю её не о диетах, а о самочувствии, отношениях в семье, обстановке на работе. Уверяю вас: у лишнего веса есть причина, и она важна, потому что имеет отношение к здоровью, а не к цифре на весах. Причина - это перегрузка внутренней среды, её содержимое укладывается в подкожный жир, чтобы не отравлять кровь.
- Возможно ли похудеть быстро?
- Это зависит от того, с какого веса человек худеет: с 250 килограммов до 90 похудеет за год, с 85 до 75 килограммов похудеет за полгода. Если добавить к этому достаточные физические нагрузки, вес может прибавиться, а объёмы уйти. Взвешивание - самое бессмысленное действие. Если человек худой, но с трудом держится на ногах, то его похудение не имеет отношения к здоровью.
- Вы хотите сказать, что контролировать свой вес - это неправильно?
- Если человек встаёт на весы, то, что именно он взвешивает? Мясо? Кости? Жир? Взвешивание имеет смысл только тогда, когда его объект по всему объёму имеет одинаковую плотность.
- В таком случае логично предположить, что считать калории тоже не имеет смысла?
- Конечно! Калорийность пищи определяется сжиганием ста граммов продукта, потом считается количество выделенного тепла. В организме таких процессов нет. У нас температура в кишечнике примерно 38 градусов, при такой температуре ничего не горит. Таким образом, подсчёт калорий и соблюдение их непременного количества - это бессмысленное занятие.
Мясо можешь ты не есть, но жир - обязан
- Сейчас большую популярность набирает вегетарианство. Быть вегетарианцем - это действительно полезно для здоровья?
- Мясо, если человек так хочет, он может не есть. Но жир есть надо непременно. Обезжиривание очень вредно для организма, так как мозг состоит из жира, костный мозг - это жир, цветное зрение - жир, рабочая поверхность лёгких - жир. Причём никакой растительный жир не заменит животный жир.
- Многие диетологи советуют один день в неделю ничего не есть, мол, такое голодание считается лечебным и способствует выводу шлаков из организма. Голодание может быть лечебным?
- Я категорически не советую своим пациентам голодание. Один день на голоде замедляет обменные процессы в организме на 4-5 дней. То есть, после такого дня организм начнёт усиленно запасаться, и в ближайшие 4-5 дней вес будет стоять. Подобные дни являются стрессом для организма и прямым путём к набору веса, так как аппетит после голодовки невероятно сильный. Но голодание не нужно путать с разгрузочными днями. Вот разгрузочные дни раз в неделю полезны. Разгрузочные дни бывают белковые (творог, курица, рыба) и углеводные (фрукты, овощи). Выбирается любой вариант, и в течение дня употребляется выбранный продукт.
- Советы некоторых диетологов не есть после шести вечера, необходимо соблюдать?
- Здесь не может быть универсальной схемы: время последнего приёма пищи напрямую зависит от того, во сколько человек ложится спать. Есть нужно не позднее, чем за четыре часа до сна. Однако на ночь не желательно перекусывать шоколадкой - лучше выпить стакан кефира. Если между ужином и завтраком образуется большой промежуток времени, то процесс пищеварения не идёт, но желудочный сок всё равно вырабатывается. Это рано или поздно приводит к гастриту.
От быстроты метаболизм из строя не выйдет
- Есть ли негативные последствия от слишком быстрого метаболизма?
- Ну, какой слишком быстрый метаболизм в наше время? Как бы мы его ни ускоряли, всё равно есть множество факторов, которые на него воздействуют и замедляют. Это - экология, не всегда здоровый образ жизни, алкоголь, сигареты, кофе, отсутствие спорта. Как бы человек ни пытался всё делать правильно, всё равно в его жизни хотя бы один из этих факторов присутствует. Поэтому лучше думать, как сделать так, чтобы метаболизм работал на полную катушку, чем о том, что он может выйти из строя от слишком активной работы.
- Сегодня большинство людей ведут «сидячий» образ жизни - много времени проводят за компьютером в офисе или дома, за столом, на диване перед телевизором. Чтобы компенсировать вред от такого нездорового времяпровождения, наверное, надо регулярно посещать спортзал?
- Без физических нагрузок трудно держать себя в форме. Однако совсем не обязательно записываться в спортзал или ежедневно бегать. Идеальный вариант ежедневного спорта очень прост, доступен и приятен. Это - обычная прогулка пешком. Посвящая этому замечательному занятию по полтора-два часа в день, можно не только постоянно держать себя в тонусе, но и любоваться пейзажем, наслаждаться свежим воздухом, давать глазам отдых от экранов компьютеров или телеэкранов.
Записала Марина ЛИТВИНОВА.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, диета
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