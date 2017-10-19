Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись

19.10.2017 19:55

Натуральний квас володіє багатим на вітаміни складом, що корисно для організму людини. Ми розповімо, чому варто пити квас, корисні властивості квасу і як ним лікуватися. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Молочна кислота

До складу квасу входить молочна кислота, вітаміни групи В, А, С. Квас корисно вживати при авітамінозі, для боротьби з втомою і депресією.



2. Амінокислоти і білки

Завдяки дріжджам в складі квасу, амінокислот і білкам, квас пригнічує збудників багатьох хвороб в організмі людини, тому квас - це відмінний профілактичний засіб при інфекційних захворюваннях, вірусних інфекціях і нагноєннях.



3. Антиоксиданти

Квас багатий натуральними антиоксидантами, які перешкоджають накопиченню вільних радикалів, тим самим зменшуючи ризик ракових захворювань.



4. Це поживно

Квас поживний, має високу енергетичну цінність. У спекотну погоду, коли зовсім не хочеться їсти, а поповнити запас поживних речовин потрібно - квас просто незамінний.



5. Вітаміни групи В

Квас багатий вітамінами групи В, тому він прекрасно втамовує спрагу, бадьорить, освіжає, він смачний і ароматний.



6. Не містить холестерину

Антиоксиданти, що містяться в квасі, зменшують ризик серцевих захворювань, перешкоджають згущення крові. Завдяки тому, що один літр квасу містить до 5% денної потреби у білку і до 10% добової потреби в фібру, і не містить жирів, і холестерину, ризик розвитку хвороб серця знижується.



7. Для розвантажувальних днів

Квас в пісні або розвантажувальні дні може служити основним джерелом харчування.



8. Містить вітаміни групи В і С

Квас містить солідну кількість вітаміну С і В, які допомагають лікувати загальне виснаження організму. Крім того, квас ліквідує шкідливу флору кишечника і нормалізує травлення.



9. Сечогінна засіб

Квас є відмінним сечогінним засобом і виводить з організму шкідливі речовини.



10. Основа для супів

Квас, а особливо білий квас, може бути відмінною основою для легких літніх супів типу окрошки.



11. Відновлює сили

Квас відмінно підходить в якості напою при активній фізичному навантаженні, він швидко відновлює сили і втамовує спрагу.



12. Нормалізує солі в організмі

Білий квас відмінно доповнює смак рибних і м'ясних страв, надає допомогу в нормалізації балансу рідини і солей, що знаходяться в організмі.

