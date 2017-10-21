Медична реформа: названо головне нововведення наступного року

21.10.2017 21:10

Масштабний запуск в Україні медичної реформи заплановано на 2020 рік, але вже наступного року набудуть чинності деякі нововведення.

Про це йдеться в статті "Апострофа".

-З січня пацієнт може прийти в будь-яку поліклініку, яка йому зручна, незалежно від наявності прописки або її відсутності, і до лікаря, у якого вона хоче обслуговуватись. Буде діяти можливість підписання так званого безплатного договору з лікарем. З моменту підписання держава починає платити цього лікаря за вас,- сказала експерт з медреформи Ольга Стефанишина.

Однак держава буде виділяти гроші на тих пацієнтів, які не будуть укладати договори. Крім цього, будуть створені два списки пацієнтів - "зелений" та "червоний" (ті, які не уклали договір з лікарем). Підкреслюється, що ці списки не вплинуть на надання медичних послуг.

-У кожного пацієнта буде можливість змінювати лікаря. Ніхто не зможе примусити його лікуватися в одного лікаря, - зазначила Стефанишина.

Зокрема, тепер батьки зможуть самостійно обирати, до якого лікаря вони поведуть своєї дитини.

Источник: socportal.info