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Медична реформа: названо головне нововведення наступного року
Масштабний запуск в Україні медичної реформи заплановано на 2020 рік, але вже наступного року набудуть чинності деякі нововведення.
Про це йдеться в статті "Апострофа".
-З січня пацієнт може прийти в будь-яку поліклініку, яка йому зручна, незалежно від наявності прописки або її відсутності, і до лікаря, у якого вона хоче обслуговуватись. Буде діяти можливість підписання так званого безплатного договору з лікарем. З моменту підписання держава починає платити цього лікаря за вас,- сказала експерт з медреформи Ольга Стефанишина.
Однак держава буде виділяти гроші на тих пацієнтів, які не будуть укладати договори. Крім цього, будуть створені два списки пацієнтів - "зелений" та "червоний" (ті, які не уклали договір з лікарем). Підкреслюється, що ці списки не вплинуть на надання медичних послуг.
-У кожного пацієнта буде можливість змінювати лікаря. Ніхто не зможе примусити його лікуватися в одного лікаря, - зазначила Стефанишина.
Зокрема, тепер батьки зможуть самостійно обирати, до якого лікаря вони поведуть своєї дитини.
Источник: socportal.info
Теги: Донбасс, реформа, медицина, государство
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