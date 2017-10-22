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7 болезней, которыми можно заразиться через поцелуи
Врачи назвали 7 болезней, которыми можно заразиться при поцелуях. Причем в этот список не вошли заболевания, передающиеся половым путем.
Простуда. Вирус обычной простуды может передаваться через слюну зараженных. Также поцелуи способы стать причиной передачи риновируса, содержащегося в выделениях из горла. И если ваш партнер заболел, то воздержитесь от поцелуев, если только не хотите лечь рядом с ним в одну постель и пить бульоны.
Мононуклеоз. Его вообще называют болезнью поцелуев из-за высокой заразности. Вирус, вызывающий мононуклеоз, распространяется через жидкости тела, включая и слюну. К сожалению, никаких вакцин для предотвращения передачи вируса не существует. Поэтому больных не следует целовать, равно как принимать пищу или пить с ними из одной посуды.
Менингит. Опасное для жизни заболевание, вызывающее воспаление мозга и мембран позвоночника. Отвечающие за эту болезнь бактерии могут передаваться посредством прямого контакта человека с человеком, поэтому французских поцелуев лучше избегать.
Свинка. Это воспаление слюнных желез, а вызывающий ее вирус распространяется довольно быстро. Поэтому больного свинкой ни в коем случае не следует целовать.
Краснуха. Еще одно быстро распространяющееся через поцелуи заболевание. Причиной инфицирования вирусом краснухи может стать слюна, слизистые мембраны, а также выделения из носа и горла.
Грипп. Все мы это знаем, что это за болезнь. Даже антибиотики не способны воздействовать на данный вирус, и если вы заболели гриппом, то оставайтесь в постели, по меньшей мере, неделю. И не целуйте близких людей, так как грипп распространяется через жидкости тела. Даже кашлять в присутствии других людей не рекомендуется.
Полиомиелит. Вирус полиомиелита может распространяться через общую пищу и воду. А это значит, что если вирус присутствует в слюне, носовой слизи и мокроте, то вероятность его распространения через поцелуй достаточно велика.
Источник: medinfo.ua
Теги: Донбасс, болезни, врачи, поцелуй
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