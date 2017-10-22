Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа

22.10.2017 21:30

Оказывается, важно не только принимать душ, но и делать это правильно.

У каждого из нас утро не обходится без принятия душа. Но насколько мы правильно проделываем эту процедуру. Попытаемся разобраться в этом, пишет СобКор.

В душе проводите много времени

Задумайтесь, слишком долгое пребывание в душе может не только высушить кожу, но и станет причиной использования большого количества воды. Согласно последним данным, средний украинец использует около 17,2 галлонов воды в год. Сократите свой ежедневный душ до 5 минут, и вы сэкономите более 2000 галлонов воды каждый год!

Волосы моются в последнюю очередь

Мытье головы шампунем и нанесение кондиционера должны быть одними из первых шагов, которые вы совершаете, когда принимаете душ. Все дело в том, что остатки этих продуктов для ухода за волосами могут оставаться на лице, коже и волосах даже после полоскания. А если вы помоете голову в первую очередь, то смоете остатки средств с помощью нежного мыла или геля для душа.

Выбор слишком горячей или холодной воды

Мы все знаем роскошное ощущение горячего душа, особенно если на улице очень холодно. А приятный прохладный душ — что может быть более освежающим в жаркий день? Но оказывается, для вашей кожи лучше поддерживать умеренную температуру, независимо от того, какая погода на улице. Академия дерматологии рекомендует использовать в душе теплую, а не горячую воду для предотвращения высыхания кожи. Кстати, нагрев воды — это второй по величине расход энергии в доме (второй по отношению к нагреву и охлаждению воздуха) — так что любое понижение температуры здесь обеспечит большую экономию вашего ежемесячного счета.

Отсутствие процедур после душа

Дерматологи рекомендуют после душа мягко промокнуть кожу полотенцем, вместо того, чтобы тереть тело полотенцем, что может вызвать раздражение и зуд. И всегда применяйте увлажняющий крем в течение нескольких минут после душа, чтобы помочь телу зафиксировать влагу.

Не стоит сбрасывать со счетов и отсутствие качественной вентиляции. Также стоит стараться менять душ время от времени.

Напомним, названы шесть факторов, мешающих похудению. Специалисты подсказали, что мы делаем не так. Часто мы стремимся к тому, чтобы наша фигура выглядела идеально. Но, порой, никакие старания не помогают выглядеть так, как того бы хотелось. Например, талия не становится совсем тонкой или живот не становиться меньше.

Источник: Новости Ю