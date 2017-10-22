Правда и мифы о здоровом питании

22.10.2017 22:15

Здоровое питание приобретает большую популярность. Многие сайты пестрят противоречивыми и часто ошибочными утверждениями, которые только запутывают людей.

Создается впечатление одного большого тумана, в котором невозможно разглядеть правдивую информацию. Bit.ua развенчал 3 распространенных мифов о здоровом питании.

Миф 1: соки и смузи проводят детокс организма

Профессиональные тренеры и диетологи никогда не советуют «очищаться» соками. Если набрать в поиске «детокс», то вы встретите миллионы советов, рецептов и статей о том, как несколько дней питья смузи и фрешей выведут все токсины, улучшат здоровье. Несмотря на это, нет доказательств такого магического воздействия соков на ваш организм.

Они оставят вас голодными, а концентрированные напитки будут ещё и раздражать пищевод.

Совет: ешьте овощи и фрукты, пейте много воды и не злоупотребляйте алкоголем – и не нужно будет проводить «очистки».

Миф 2: некоторые продукты имеют отрицательную калорийность

На самом деле таких продуктов не существует вообще. Ошибочное мнение основывается на предположении, что при переваривании этих продуктов вы сжигаете больше калорий, чем они содержат. Логика базируется на научном понятии «термического эффекта пищи», который означает количество затраченной на пищеварение энергии.

Люди тешат себя мыслью о том, что пища с очень низкой калорийностью (сельдерей, яблоки, огурцы, лаймы) так тщательно обрабатывается в пищеводе, что в конечном итоге вы обманываете свой желудок и даже сжигаете калории. Печально, но так не происходит.

На обработку пищи тратиться от 10 до 20% энергии, содержащейся в ней. Низкая калорийность – низкий термический эффект. Получается, что если в кусочке сельдерея 7 ккал, то даже при максимальном расходе вы оставляете себе еще как минимум 5 ккал.

Миф 3: мышцы могут превратиться в жир и наоборот

Мышечная и жировая ткань – это две совершенно разные структуры и такие фантастические трансформации просто невозможны. С таким же успехом можно утверждать, что вода может превратится в вино.