Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити

23.10.2017 21:18

Морозиво - найулюбленіші ласощі не лише малечі а й дорослих. Як виявилось, воно досить корисне і для тих хто переживає за свою фігуру. Детальніше читайте у "Країні здоров'я".

1. Морозиво приносить щастя.

Будь-яке морозиво, а особливо ескімо, виробляє речовину - серотонін «гормон щастя», говорять англійські дослідники. Саме цей гормон відповідає за відмінний настрій і рятує від можливого стресу.



2. Воно спалює жирові відкладення.

На думку дієтологів, морозиво благотворно впливає на процес спалювання жирів. Морозиво містить приблизно в чотири рази більше вуглеводів, ніж молоко, і засвоюється організмом на 95 - 98 %.



3. Лікує і загартовує ваше горло.

Неочікувано, справді? Отоларингологи стверджують, що поїдання морозива загартовує горло - привчає його до низької температури і виробляє місцевий імунітет. Тільки загартовувати його потрібно поступово, маленькими порціями.



4. Необхідне для вагітних.

У ньому містяться кальцій, амінокислота Л- триптофан, лактоза, мінеральні солі та білки. Дуже корисно морозиво вагітним жінкам, тому що у них часто спостерігається нестача кальцію в організмі.



5. Зберігає ваші кістки.

Морозиво повинно містити не менше 12% жиру. А кальцій та Будь-яке морозиво, а особливо ескімо, виробляє речовину - серотонін «гормон щастя», говорять англійські дослідники. Саме цей гормон відповідає за відмінний настрій і рятує від можливого стресу.На думку дієтологів, морозиво благотворно впливає на процес спалювання жирів. Морозиво містить приблизно в чотири рази більше вуглеводів, ніж молоко, і засвоюється організмом на 95 - 98 %.Неочікувано, справді? Отоларингологи стверджують, що поїдання морозива загартовує горло - привчає його до низької температури і виробляє місцевий імунітет. Тільки загартовувати його потрібно поступово, маленькими порціями.У ньому містяться кальцій, амінокислота Л- триптофан, лактоза, мінеральні солі та білки. Дуже корисно морозиво вагітним жінкам, тому що у них часто спостерігається нестача кальцію в організмі.Морозиво повинно містити не менше 12% жиру. А кальцій та вітаміни , якими багате молоко, засвоюються як раз за компанію з тваринами жирами.



