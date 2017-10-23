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Архив - Будь здоров!

Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити

23.10.2017 21:18
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Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити

Морозиво - найулюбленіші ласощі не лише малечі а й дорослих. Як виявилось, воно досить корисне і для тих хто переживає за свою фігуру. Детальніше читайте у "Країні здоров'я".

1. Морозиво приносить щастя.
Будь-яке морозиво, а особливо ескімо, виробляє речовину - серотонін «гормон щастя», говорять англійські дослідники. Саме цей гормон відповідає за відмінний настрій і рятує від можливого стресу.

2. Воно спалює жирові відкладення.
На думку дієтологів, морозиво благотворно впливає на процес спалювання жирів. Морозиво містить приблизно в чотири рази більше вуглеводів, ніж молоко, і засвоюється організмом на 95 - 98 %.

3. Лікує і загартовує ваше горло.
Неочікувано, справді? Отоларингологи стверджують, що поїдання морозива загартовує горло - привчає його до низької температури і виробляє місцевий імунітет. Тільки загартовувати його потрібно поступово, маленькими порціями.

4. Необхідне для вагітних.
У ньому містяться кальцій, амінокислота Л- триптофан, лактоза, мінеральні солі та білки. Дуже корисно морозиво вагітним жінкам, тому що у них часто спостерігається нестача кальцію в організмі.

5. Зберігає ваші кістки.
Морозиво повинно містити не менше 12% жиру. А кальцій та вітаміни, якими багате молоко, засвоюються як раз за компанію з тваринами жирами.




Теги: Донбасс, здоровье, мороженое
 
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