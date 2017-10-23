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Терапевты развенчали десять мифов о насморке
Медики поделились ценной информацией относительно насморка и его влияния на здоровье человека.
Насморк является одним из первых признаков аллергии, простуды, гриппа и вирусных заболеваний, но почему-то многие больные не обращают на этот симптом внимания и не пытаются его лечить.
Медики не согласны со многими утверждениями о насморке, поэтому они решили опровергнуть все мифы и рассказать правду:
1. Насморк не опасен. На самом деле, запущенный ринит приводит к гаймориту, отиту и другим более серьезным заболеваниям, чем ОРВИ.
2. Ринит появляется только у тех, кто накануне перемерз. В действительности, переохлаждение может стать причиной появления насморка, но в большинстве случаев - это вирусы, а не низкая температура воздуха.
3. Чтобы устранить насморк, нужно пить препараты-иммуностимуляторы. Ни в коем случае так делать нельзя. Все дело в том, что насморк это и есть реакция иммунной системы на вирус, поэтому в дополнительной стимуляции иммунитет не нуждается.
4. Зеленые выделения из носа - признак вирусной инфекции. Чаще всего - это так, но бывают и случаи, когда цвет слизи свидетельствует о том, что иммунитет справляется со своей задачей и выводит из дыхательных путей все лишнее.
5. Частое сморкание - способ быстрого устранения насморка. Нельзя часто сморкаться, потому как напряжение в отекшем носу ведет к попаданию слизи в слуховые проходы, что в результате чревато осложнениями. Лучше сделать упор на снятие отека с носа.
6. Капли для носа можно считать абсолютно безвредными. Во-первых, сосудосуживающие капли для носа нельзя использовать более трех дней. Во-вторых, закапывать нос следует с опрокинутой назад головой. В-третьих, использование спрея может привести к развитию отита. Так что с каплями следует быть осторожными.
7. Прогревание носа помогает быстрее вылечить насморк. Медики не рекомендуют прогревать нос при насморке, особенно с помощью ингалятора, так как влажная среда благоприятна для бактерий и лечение может затянуться.
8. При рините следует закапывать нос свежим соком лука или чеснока. В таком случае можно с легкостью обжечь слизистую оболочку носа, которая и без того воспалена.
9. Если у человека насморк постоянно, то он аллергик. Не всегда это так, хронический ринит может быть симптомом серьезной инфекции верхних дыхательных путей.
10. Чем старше человек, тем чаще у него будет появляться насморк. С точностью до наоборот. В более зрелом возрасте у человека иммунитет становится стойким перед многими инфекциями, а вот в детстве и подростковом возрасте насморк - привычное явление.
Как мы видим, очень много мифов о насморке развенчали врачи, а в эти убеждения многие люди до сих пор еще верят.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, насморк
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