Как микрофлора заставляет нас полнеть

26.10.2017 07:47

Статья доктора Дэвида Перлматтера — сертифицированного невролога и члена Американского колледжа питания, новатора в области исследования мозга и автора бестселлеров Brain Maker, Grain Brain и Grain Brain Cook Book. Доктор рассказывает о результатах последних исследований микробиома человека, проливающих свет на фундаментальные причины ожирения.

Материал для тех, кто любит копать вглубь и доверяет только проверенным источникам.

Сегодня мне нет нужды обращаться к статистике, чтобы заявить: в Америке эпидемия ожирения. Конечно же, мы завалены данными и цифрами, но достаточно пройти через терминал аэропорта или торгового центра, чтобы получить полное представление о том, насколько распространены проблемы веса на самом деле.

Поэтому вполне закономерен и мировой интерес к поиску того, что лежит в основе кризиса ожирения.

Мы рассмотрели самые разные идеи — от употребления слишком большого количества калорий до обычной… лени. Нам сказали, что некоторые из нас обречены быть полными просто из-за наследственности. А цельные злаки, бывшие диетическими любимчиками, превратились в мишень для атаки.

Что касается диет для снижения веса, то они фокусируются лишь на соотношении макроэлементов: белков, жиров и углеводов. Изменение только этих трех параметров отличает такие популярные диеты как диету Аткинса, South Beach и диету Weight Watchers.

Правда заключается в том, что на вес тела гораздо больше влияют продукты, которые мы выбираем, а не просто макроэлементы. Оказывается, что наш микробиом, все 100 триллионов бактерий, живущих в кишечнике каждого из нас, играет ключевую роль в том, сколько мы весим. И это подтвердилось несколькими новыми научными исследованиями.

Как бактерии кишечника влияют на вес

В последние несколько лет резко увеличилось количество исследований, раскрывающих, как именно состояние микрофлоры кишечника влияет на все процессы в теле — от работы иммунной системы и развития воспаления до сахарного и жирового обмена.

И честно говоря, мне немного удивительно, что этот подход получил признание только сейчас. Особенно учитывая проблему всемирного ожирения. В конце концов, отрасль животноводства эксплуатирует эту идею уже более 60 лет. Изменение микрофлоры кишечника у животных путем введения им антибиотиков делает рогатый скот более полным, а значит и более прибыльным — техника, широко применяемая с 1950-х годов и до сих пор.

Но сейчас я хочу сказать не о политике и потенциальных рисках для здоровья, которая несет эта практика, а о механизме, с помощью которого кишечные бактерии влияют на наши талии.

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Cell Host Microbe, группа ученых описывает мощный механизм, с помощью которого животные регулируют количество калорий, извлекаемых из пищи.

В чем суть: у животных и людей перистальтика кишечника снижается, когда пищи не хватает. Это дает больше времени для поглощения калорий. Такое защитное приспособление было логично и хорошо служило нам в далеком прошлом.

Теперь еда в изобилии, и кажется логичным, что пища должна продвигаться по ЖКТ быстрее, а мы, следовательно, — поглощать меньше калорий. К сожалению, это не так.

Ученые изучили “сигнальную систему”, которая сообщает кишечнику о том, сколько еды в наличии. Исследования показали, что кишечные бактерии играют ключевую роль в передаче этой информации к остальной части пищеварительной системы.

Это происходит так:

При поступлении пребиотического волокна кишечные бактерии выделяют вещества, называемые короткоцепочными жирными кислотами (КЦЖК). КЦЖК отправляют сигнал в желудок и кишечник о том, что пища в изобилии. В ответ на это ЖКТ усиливает пищеварительную моторику. Пища перемещается по ЖКТ быстрее, так что времени для извлечения калорий меньше.

С другой стороны, когда количество КЦЖК низкое, моторика ЖКТ уменьшается. Это происходит потому, что тело сигнализирует: пищи недостаточно, нужно увеличить поглощение калорий.

Чем кормить кишечные бактерии, чтобы они были здоровы

Кишечные бактерии производят КЦКЖ лишь тогда, когда питаются определенным типом сложного углевода — пребиотическим волокном. Питание с высоким содержанием пребиотического волокна увеличивает КЦКЖ. Моторика кишечника усиливается — поглощение калорий уменьшается.

Питание без адекватного количества пребиотического волокна приводит к уменьшению синтеза КЦКЖ. Бактерии сигнализируют о дефиците продовольствия, а ЖКТ в ответ усиливает поглощение калорий. Вот принципиальный момент всей этой науки.

Типичная западная диета — это переизбыток калорий при почти полном отсутствии пребиотического волокна. Из-за этого даже при поступлении огромного количества калорий бактерии посылают сигнал в ЖКТ в том, что еды мало.

В качестве “еды” бактерии распознают только пребиотическое волокно!

Мы голодаем! — вот сигнал, который получает организм. И пищеварительная система перестраивается в режим активного поглощения — делает все возможное, чтобы извлечь как можно больше калорий из пищи. Этот механизм — одна из фундаментальных причин ожирения.

Американцы потребляют около 5 грамм пребиотического волокна ежедневно. В то время как наши предки, охотники-собиратели, потребляли до 120 граммов пребиотиков каждый день!

Теперь мы понимаем, что некоторые продукты являются чем-то гораздо большим, чем просто едой — они выступают в качестве посыльных, информирующих наше пищеварение о изобилии или недостатке питания.

Вот как вы можете использовать эту науку в свою пользу и, наконец, получить контроль над своим весом: добавить пребиотическое волокно в свой рацион, чтобы повысить производство КЦЖК и уменьшить количество калорий, которое ваш организм извлекает.

Продукты, содержащие пребиотическое волокно:

Джикама, топинамбур и корень цикория содержат инулин — форму пребиотического волокна.

Зелень одуванчика и листовые зеленые овощи на 25% состоят из пребиотических волокон.

Чеснок, лук, лук-порей, зеленый лук и т. п.

Цельнозерновой хлеб и хлеб с проростками

Проростки пшеницы и целые зерна пшеницы

Авокадо

Спаржа

Горох

Соевые бобы

Картофельная кожура

Бананы

Артишоки

Яблочный уксус (органический)

Все эти продукты помогут убедить ваше тело, что вы не находитесь в режиме голодания и не должны усваивать больше калорий из пищи, которую едите.

Также в магазинах здорового питания можно найти порошкообразные продукты пребиотического волокна, полученные в основном из аравийской камеди и баобаба. Их можно смешивать с водой и другими напитками. Эти продукты — удобный источник концентрированного пребиотического волокна. Оно будет питать вашу микрофлору и поможет отправить важное сообщение ЖКТ, которое откроет путь к потере веса

© Дэвид Перлматтер, доктор медицины

Источник: freshlover.ru