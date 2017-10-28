13 ранніх симптомів поганого кровообігу

28.10.2017 07:30

Поганий кровообіг - проблема набагато серйозніше, ніж ми усі думаємо!

Наше тіло постійно працює, щоб розподілити більше п'яти літрів крові в організмі.

Артерії і вени схожі на дороги, що несуть кров.

Це допомагає правильному функціонуванню органів, забезпечує поживні речовини і гормони, регулює рН і вносить істотний вклад в усі тілесні процеси.

Як і дороги, артерії і вени потребують турботи і обслуговування для правильної роботи.

Що таке поганий кровообіг?

Організм з поганим кровообігом отримує недостатню кров в певних частинах тіла.

Нарощування бляшок і інші чинники утрудняють і обмежують хороший кровообіг в ногах, руках, серці і інших важливих областях.

Існують різні звички, медичні умови і поведінка, які роблять людину сприйнятливою до цієї проблеми.

Паління сигарет, вагітність, неправильне харчування і ожиріння, - ось лише деякі з багатьох причин, по яких людина може мати поганий кровообіг.

Поганий кровообіг вражає людей різного віку і, якщо це не лікувати, може завдати серйозного збитку вашому мозку, серцю, печінці, брунькам і кінцівкам.

Це частіше зустрічається у літніх людей, але це слід сприймати серйозно у будь-якому віці.

І які симптоми?

Поганий кровообіг - це тихий вбивця, тому що симптоми зазвичай ледве проявляються на ранній стадії і стають помітними тільки в той час, коли проблема вже посилюється.

Проте, ми маємо бути уважні до деяких проявів.

Знайте деякі ознаки можливої проблеми поганого кровообігу:

1. Виразки ніг

Ці виразки - це запалення на шкірі ніг, як висип, який довго не зникає.

Якщо ви хочете знати, чи є у вас поганий кровообіг, подивитеся на область ніг і рук.

Шукайте сухі червоні плями різних розмірів на шкірі.

2. Набряки

Якщо поганий кровообіг починає заважати ниркам, це може викликати затримку рідини.

Якщо ваші руки або ноги опухли, це може бути ознакою поганої циркуляції крові.

3. Зміна кольору шкіри

Якщо рух крові через ваші вени ускладнений, ви помітите невелике знебварвлення, також відоме як ціаноз.

Ваші пальці виглядають світлішими, а інші області ніг або рук можуть мати синюватий вигляд, що сильно відрізняється від звичайного.

4. Варикозні вени

Погана циркуляція викликає підвищення кров'яного тиску у венах.

Це призводить до набряку вен, які лежать трохи нижче поверхні шкіри.

Ви можете відчути легкий біль після тривалих періодів сидіння або свербіж впродовж дня.

Ця проблема зустрічається найчастіше біля ніг і кісточок.

5. Втрата волосся і ламкі нігті

Одна з найяскравіших ознак того, що ваше тіло не отримує достатню кількість поживних речовин, відбувається у вашому волоссі і нігтях.

Ваше волосся може виглядати сухим і слабким і починати випадати більше інтенсивно.

Ви помітите набагато сухішу шкіру голови, і ви можливо відчуєте паління.

Крім того, нігті, як правило, стають набагато слабкіше і легко ламаються.

6. Проблеми з травленням

При слабкому русі крові в організмі усі органи піддаються дії.

Травна система не виключається.

Коли травлення сповільнюється, можуть виникати закрепи, а рухи кишківника стають значно рідше.

7. Ослаблена імунна система

Здатність організму виявляти і боротися з патогенами (хвороботворними вірусами і мікробами) також залежатиме від кровообігу.

Таким чином, ви можете часто хворіти.

Ви також можете помітити, що травми і рани вимагають значно більше часу для лікування.

8. Холодні руки і ноги

Коли кров тече в нормальному темпі, вона допомагає підтримувати температуру тіла на здоровому рівні.

Якщо рух відбувається повільно, контроль температури також сповільнюється.

Це створює відчуття холоду, зазвичай в областях з великою кількістю нервових закінчень, таких як руки і ноги.

9. Втома

Коли кровотік зменшується, кількість енергії, що подається в м'язи, обмежена.

З меншою кількістю кисню і поживних речовин, щоб підживлювати м'язи, організм стає більше втомленим швидше.

Цей симптом характеризується задишкою, болем в м'язах і швидкою стомлюваністю під час звичної повсякденної діяльності.

10. Серце

Симптоми стенокардії розпочинаються з пригнічуючого болю в грудях.

Зменшується приплив крові до серця, що призводить до жорсткого відчуття навколо області грудної клітки. Це ознака поганого кровообігу.

11. Відсутність апетиту

Печінка, коли їй дають достатню кількість крові, несе відповідальність за посилку ознак голоду в мозок.

Якщо у вас поганий кровообіг, ви можете перестати випробовувати голод і менше є впродовж дня.

Це також призводить до втрати ваги, ще одного поширеного симптому поганого кровообігу.

12. Забудькуватість

Мозок багато в чому залежить від потоку крові, щоб нормально функціонувати.

Через проблеми з кровообігом ви можете почувати себе менш зосередженими і розумово втомленими впродовж дня.

Погана циркуляція може також вплинути на вашу короткострокову і довгострокову пам'ять.

13. Оніміння

Майже кожна людина випробовує оніміння в якійсь кінцівці, яка занадто довго не рухалася.

При поганій циркуляції ви відчуватимете це набагато частіше і в частинах тіла, де зазвичай немає оніміння. І відчуття оніміння в цьому випадку триває більше декількох хвилин.

Як ви бачите, поганий кровообіг є серйозною проблемою, яка може істотно вплинути на ваше тіло.

Для поліпшення кровообігу кращим засобом, безумовно, являється здоровий спосіб життя з природним живленням і регулярними вправами.

Крім того, існують хороші природні засоби для поліпшення кровообігу.

Один з них:

Інгредієнти:

1 голівка часнику (тобто це увесь часник, а не зубчик)

2 лимони

1,5 літра очищеної води

Приготування

Помістіть воду в каструлю (із скла або нержавіючої сталі).

Очистіть часникові зубчики і помістіть їх в каструлю з водою.

Розбийте лимони навпіл і додайте їх у воду з часником.

Доведіть до кипіння на повільному вогні.

Коли вода закипить, залиште ще на 5 хвилин на слабкому вогні.

Потім вимкніть і дайте напою настоятися протягом 10 хвилин.

Приймайте впродовж усього дня між прийомами їжі по 200 мл.

Источник: terrawoman.ua