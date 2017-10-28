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Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией
Бороться с депрессивным состоянием осенью можно с помощью правильного рациона питания.
По словам врача-диетолога Оксаны Скиталинской, бороться с депрессивным состоянием осенью можно с помощью правильного рациона питания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
«Чтобы избежать проявлений осенней депрессии, которая выражается подавленным настроением, апатией, нежеланием что-либо делать, прежде всего необходимо устранить в организме дефицит омега-3 жирных кислот», - отметила эксперт.
О. Скиталинская пояснила, что омега-3 жирные кислоты - это очень важные жирные кислоты. Они незаменимы и в организме человека не образуются. Эти кислоты должны поступать в организм человека с пищей. Содержатся такие жиры в жирной или полужирной рыбе (лосось, сельдь, макрель, тунец, сардины, скумбрия и др.). Большое количество омега-3 содержится в рыбьем жире и в консервированной в растительном масле рыбе. Баночки консервированных сардин в оливковом масле можно пополнить свой организм необходимым количеством омега-3. Также семена льна богаты омега-3 жирами. Льняное масло можно добавлять в салаты. Грецкие орехи - отличный источник этих полезных жиров. Съедая в день 5 орехов, можно обеспечить себя нормой омега-3 на день. А кунжутное масло содержит как омега-3, так и фитовую кислоту, которая является сильным антиоксидантом. Поставщиком омега-3 в наш организм также может стать шпинат, цветная капуста и масло канолы, омега-3 содержится в дыне, фасоли, китайской капусте и брокколи.
«Современные люди человек в большинстве своем имеют дефицит омега-3 жирных кислот. Это связано с тем, что человек употребляет очень много продуктов, в которых содержатся другие жиры, например, омега-6 жиры и трансжиры. Когда последние поступают в организм в избытке, они провоцируют в организме воспаление, воспалительные заболевания, в том числе нервных клеток. То есть, нарушается работа нервных клеток - человек чувствует беспокойство, у него плохая память, сильная утомляемость, к вечеру он чувствует большую слабость, ему ничего не хочется делать. Это бывает, когда мы едим, например, слишком много подсолнечного масла, особенно рафинированного, кукурузного масла, орехового масла, маргаринов, спредов (продукты из молочного жира и/или растительных масел. – Ред.), легкие масла, будто бы «шоколадные» конфетки с помадками, крекеры, палочки, сухарики, попкорн. Это все, конечно, такое вкусное, потому что производитель сделал их с сильно выраженным вкусом. Там очень много соли, очень много различных усилителей вкуса, очень много веществ, которые делают вкус в десятки раз сильнее, чем, например, какой-то натуральный продукт. Такие продукты истощают наши рецепторы, и многим людям кажутся нормальные продукты пресными и невкусными. Например, докторская колбаса намного вкуснее, чем кусочек отварного мяса. Или, например, сладости кажутся нам намного вкуснее, чем какой-то там кисло-сладкий суп из настоящих фруктов», - подчеркнула диетолог.
Теги: Донбасс, депрессия, продукты, осень
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