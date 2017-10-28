Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові

28.10.2017 19:30

Група міжнародних вчених провели унікальне дослідження і виявили, що такий популярний в народі болетамувальний засіб, як анальгін, небезпечний для здоров’я, повідомляє Сегодня.

Справа в тому, що анальгін здатний викликати захворювання крові у людей. Анальгін вважається найпопулярнішим і бюджетним болезаспокійливу засобом, яким користуються мільйони людей.

Однак вчені застерігають і радять вживати препарати від болю на рослинній основі. Справа в тому, що при тривалому застосуванні анальгіну може виникнути хвороба крові, яка називається агранулоцитоз. При агранулоцитозе в організмі людини починають активно розмножуватися патогенні бактерії і гриби. Крім того, можуть виникнути і складні алергічні реакції, а в запущених ситуаціях і анафілактичний шок.

Источник: expres.ua