В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома

28.10.2017 15:50

В Украине фиксируется стабильный рост спроса на кофе и кофе-продукты. Потребление этого напитка происходит в двух основных сегментах — это отели, рестораны, кафе (HoReCa) и розничная торговля. Об этом пишет Pro-Consulting.

Среди торговых точек наибольший сбыт кофе (около 50%) осуществляется через супермаркеты. HoReCa занимает порядка 15% с структуре отечественного рынка кофе, но эта доля увеличивается.

Хотя кризис 2013-2016 годов привел к снижению покупательной способности населения, он не оказал существенного влияния на развитие культуры кофепития в нашей стране. Все больше украинцев предпочитают выпить чашку бодрящего напитка в кафе или ресторане, а не дома или в офисе.

Средний житель нашей страны выпивает вне дома около 100 чашек кофе в год. Причем фокус спроса все больше смещается с растворимого на натуральный зерновой кофе.

В настоящее время на отечественном кофейном рынке сформировались три основных сектора потребительских предпочтений:

кофе в зернах или молотый;

кофейный напиток быстрого приготовления;

кофе растворимый.

В прошлом году более половины покупателей кофе приобретали одну упаковку в месяц, треть — одну в две-три недели и всего 2% — чаще раза в неделю.

Основными ориентирами для потребителей при выборе кофейной продукции являются торговая марка, страна-производитель и цена товара.

Наиболее популярной у украинцев торговой маркой в 2017 году является ТМ Jacobs (Монделис Украина). Выпуская продукцию во всех 3-х основных сегментах, данная торговая марка уступает первое место по потребительским предпочтениям только в секторе "кофе в зернах и молотый", где лидером является Lavazza.

Отечественные торговые марки представлены в рейтинге предпочтений потребителей в сегментах "кофе в зернах или молотый" ("Кава зі Львова", 3 место) и "кофейный напиток быстрого приготовления" ("Галка", 4 место).

Развитие внутриукраинского кофейного рынка и рост спроса на эту продукцию способствовали увеличению ее производства в нашей стране. Его объемы стабильно растут с 2013 года, увеличивая долю отечественных производителей на рынке Украины, хотя импорт все еще составляет 80% от общего его объема.

Увеличение экспорта из нашей страны кофе отечественных торговых марок, наблюдающееся с 2016 года, служит еще одним драйвером развития этого рынка. Однако в целом его объем незначителен, чтобы говорить о существенных тенденциях к росту и влиянию на рынок.

В 2018 году ожидается повышение цены на кофейные зерна из-за низкого прогнозируемого урожая этой культуры. Но данный фактор не окажет значительного влияния на рынок кофе как в мире, так и в Украине, поскольку спрос на этот продукт уже довольно продолжительное время превышает предложение.