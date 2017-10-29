Все рубрики раздела
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией09:10
- 13 ранніх симптомів поганого кровообігу07:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям
Психологи провели исследование, в рамках которого постарались выяснить, как относятся пациенты к лечащим врачам и чего они ждут от специалистов в первую очередь.
По результатам 6-серийного изыскания выяснилось, что пациент склонен игнорировать факт наличия эмоций и личной жизни у врача, если он испытывает действительно сильную необходимость в квалифицированной помощи. При этом, игнорирование затрагивает только ту часть эмоций и забот доктора, которые касаются его лично. Пациенты очень часто ждут, чтобы врач воспринимал их чувства и жизненный опыт.
Авторы исследования хотели проверить гипотезу, согласно которой люди, столкнувшиеся с необходимостью получения врачебной помощи на самом деле, ценят во враче абсолютно другие качества, чем те, кто рассуждает о важных для врача качествах абстрактно.
Чтобы проверить этот постулат, они опрашивали пациентов перед кабинетом врача и людей, сидящих в кафе. Представители второй группы исследования отвечали на вопросы более отвлечённо и были склонны порассуждать о высоких материях, а не говорить о качествах, необходимых для решения конкретной проблемы.
Источник: sundaynews.info
Теги: Донбасс, врачи, пациент, эмоции
- С 1 января украинцам придется выбирать «своего» врача
- В России возбудили уголовное дело против врача из Енакиево
- Шок! Врачи бросили неходячего пациента в подъезде на бетонном полу
- Трое краматорчан попали в медучереждения с переохлаждением
- Впервые: заменитель сердца вернул мужчину к жизни
- Девушка нашла судьбу... попав под машину
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ16:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман20:10
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец19:30
- Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах19:10
- Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол18:50
- Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей18:30
- "О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub18:10
- Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника17:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”