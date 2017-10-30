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Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов
Обыкновенная пищевая сода обладает уникальными дезинфицирующими свойствами
Втирание соды во фрукты и овощи позволяет удалить до 96% всех содержащихся там пестицидов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Британские эксперты доказали, что с помощью обыкновенной пищевой соды можно удалить 96% пестицидов из фруктов и овощей. При смешивании пищевой соды с водой для промывания кожуры яблок, а также других фруктов и овощей, люди могут избавиться почти от всех широко распространенных пестицидов всего за 15 минут. Эта методика является гораздо более эффективной, чем ныне применяющаяся во многих странах стандартная процедура погружения фруктов и овощей в специальные растворы с отбеливателями.
Исследование показало, что пищевая сода расщепляет пестициды благодаря высокому содержанию щёлочи, которая заставляет химические вещества распадаться на безопасные молекулы. Исследователи подчеркивают, что на многих фруктах и овощах сохраняются пестициды, которые впоследствии попадают в пищу. В этой связи опасения по поводу здоровья людей, сталкивающихся с этими химическими веществами, постоянно растут. Вот почему эксперты ищут разные способы, которые помогли бы им решить эту проблему.
В ходе исследования ученые наносили широко распространённые пестициды тиабендазол, который способен проникать через кожуру яблок, а также фосмет на органические красные яблоки.
Пестицидам позволили сохраняться на этих фруктах в течение одного дня. Затем яблоки промывали либо водопроводной водой, либо специальным раствором с отбеливателем, либо однопроцентной пищевой содой, смешанной с водой. Специальная электронная технология для подсчёта количества пестицидов в продуктах показала, что именно в третьем случае за 12 минут нежного промывания яблок в пищевой соде удалялось 80% тиабендазола, а за 15 минут можно было удалить из фруктов 96% фосмета.
Теги: Донбасс, овощи, фрукты, пестицид, сода
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