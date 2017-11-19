Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО

19.11.2017 07:42

Этот сироп очень эффективный! Он спасает нашу семью от кашля уже не одну зиму! Особенно нравиться детям!

Зима — замечательная пора года: прогулки по заснеженному городу, парку, лесу, катание на лыжах и санках, фестивали, праздники. Но для некоторых людей зима — простуда и кашель. Часто люди простужаются зимой, а весь сезон они борются с избыточной слизью, а также с кашлем.

Обычные лекарства для кашля имеют многочисленные побочные эффекты. Но можно применять и натуральные средства для лечения кашля у взрослых и детей.

Мы предлагаем вам эффективное средство от кашля с морковью и медом.

Проявляйте заботу о себе, применяйте натуральные средства и БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

Морковь — очень целебный овощ, он особенно полезен при гипертонии и для диабетиков из-за ее антиоксидантных свойств. Потребление свежей моркови очень полезно для здоровья и обеспечивает большое количество питательных веществ для организма.

Вот некоторые преимущества моркови, которые делают ее невероятным ингредиентом для укрепления здоровья.

Регулярное потребление моркови обеспечивает следующие преимущества:

детоксификация организма

Повышение иммунитета и сердечно-сосудистое здоровье

Профилактика рака

Снижение уровня холестерина

омоложение кожи

Содержание кальция

Высокое содержание витамина А

Улучшение пищеварение.

Простой рецепт на основе моркови и меда, избавит от постоянного кашля, даже самого запущенного.

Ингредиенты:

Морковь — ½ кг

Натуральный мед — 3-4 столовых ложки

Вода — 200 мл

Вымойте морковь и очистите ее. Нарежьте на мелкие куски.

Поместите нарезанную морковь в кипящую воду (200 мл), и варите, пока она не станет мягкой.

Теперь отделите морковь от воды и поместите ее в блендер, чтобы получить гладкую пасту.

Добавьте 3-4 столовых ложки меда вместе с водой, в которой вы приготовили морковь к морковной пасте.

Вот так! Самодельный сироп от кашля готов.

Храните его в стеклянной банке в холодильнике.

Употребляйте по 1 столовой ложке 3-4 раза в день и за 2 дня вы избавитесь от кашля.

Это довольно популярный рецепт для детей, так как он приятный на вкус, и вам не нужно будет заставлять ребенка принимать лекарство.

Используйте это средство этой зимой и поделитесь рецептом со своими друзьями и близкими.

Источник budetezdorovy.ru