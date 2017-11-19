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Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО

19.11.2017 07:42
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Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО

Этот сироп очень эффективный! Он спасает нашу семью от кашля уже не одну зиму! Особенно нравиться детям!
Зима — замечательная пора года: прогулки по заснеженному городу, парку, лесу, катание на лыжах и санках, фестивали, праздники. Но для некоторых людей зима — простуда и кашель. Часто люди простужаются зимой, а весь сезон они борются с избыточной слизью, а также с кашлем.
Обычные лекарства для кашля имеют многочисленные побочные эффекты. Но можно применять и натуральные средства для лечения кашля у взрослых и детей.
Мы предлагаем вам эффективное средство от кашля с морковью и медом.
Проявляйте заботу о себе, применяйте натуральные средства и БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!
Морковь — очень целебный овощ, он особенно полезен при гипертонии и для диабетиков из-за ее антиоксидантных свойств. Потребление свежей моркови очень полезно для здоровья и обеспечивает большое количество питательных веществ для организма.
Вот некоторые преимущества моркови, которые делают ее невероятным ингредиентом для укрепления здоровья.
Регулярное потребление моркови обеспечивает следующие преимущества:
детоксификация организма
Повышение иммунитета и сердечно-сосудистое здоровье
Профилактика рака
Снижение уровня холестерина
омоложение кожи
Содержание кальция
Высокое содержание витамина А
Улучшение пищеварение.
Простой рецепт на основе моркови и меда, избавит от постоянного кашля, даже самого запущенного.
Ингредиенты:
Морковь — ½ кг
Натуральный мед — 3-4 столовых ложки
Вода — 200 мл
Вымойте морковь и очистите ее. Нарежьте на мелкие куски.
Поместите нарезанную морковь в кипящую воду (200 мл), и варите, пока она не станет мягкой.
Теперь отделите морковь от воды и поместите ее в блендер, чтобы получить гладкую пасту.
Добавьте 3-4 столовых ложки меда вместе с водой, в которой вы приготовили морковь к морковной пасте.
Вот так! Самодельный сироп от кашля готов.
Храните его в стеклянной банке в холодильнике.
Употребляйте по 1 столовой ложке 3-4 раза в день и за 2 дня вы избавитесь от кашля.
Это довольно популярный рецепт для детей, так как он приятный на вкус, и вам не нужно будет заставлять ребенка принимать лекарство.
Используйте это средство этой зимой и поделитесь рецептом со своими друзьями и близкими.

Источник budetezdorovy.ru



Теги: Донбасс, лечение, кашель, рецепт
 
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