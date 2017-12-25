Все рубрики раздела
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- Врачи назвали эффективные природные обезболивающие18:15
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
Як правильно мити руки?
Мікробіолог Університету Орегон розповів виданню "Science Alert", як ефективно мити руки, щоб запобігти розмноженню хвороботворних бактерій. Дослідник вважає, що більшість людей недостатньо ретельно очищає шкіру долонь від патогенних мікробів.
За словами вченого, існують дві основні стратегії боротьби проти мікроорганізмів, що розмножуються на поверхні шкіри. По-перше, це зменшення числа бактерій при змиванні бруду водою з використанням мила. Цього достатньо для зниження ризику інфекційної діареї. По-друге, ефективніше знищення мікробів за допомогою продуктів з антибактеріальними речовинами (хлор, пероксид, триклозан).
Однак, антибактеріальні препарати сприяють появі стійких хвороботворних бактерій. Крім того, вони можуть завдати шкоди здоров'ю. Встановлено, що триклозан, що використовується в милі, зубній пасті і дезодорантах, змінює гормональний баланс в організмі тварин.
Фахівці рекомендують зволожити руки чистою водою, наносити мило на шкіру протягом 20-30 секунд, потім ретельно змити його і витерти руки паперовим рушником або використовувати сушилку. Якщо мило і вода недоступні, то потрібно використовувати дезінфікуючий засіб, що містить 60 % спирту.
Джерело: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, руки, мытье
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье
- Немеют руки по ночам - в чем причина и что делать
- Чому болять руки: основні причини
- Приключения на пятую точку. Травматолог рассказал о безумствах пациентов
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения
- Болеете? А кем вы работаете?
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года12:37
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка12:16
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Черное и Азовское моря будут патрулироваться16:16
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС14:10
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Экономика праздников: Не много ли украинцы отдыхают?13:27
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу