Психосоматика или все болезни от нервов

25.12.2017 22:34

Эту фразу мы слышали очень много раз в своей жизни, но воспринимали ее не больше чем шутку, не так ли? Однако, наше тело работает про принципу часового механизма, и если какая-либо деталь выходит из строя, к примеру нервная система, то это вызывает нарушения работы всего организма. Стресс является врагом для нас и у него есть последствия.

Казалось бы, как обычный перелом может зависеть от нервов?

Но ведь если все системы в организме налажены, то он легко борется с болезнями и вирусами. А если расшатаны нервы, то от этого страдает прочность скелета, из-за чего в следствии случаются переломы от несущественных травм. Значит, тот факт, что нервы вызывают болезни – не является вымыслом наших бабушек?

Есть такое выражение, человек сам кузнец своего счастья, это можно сказать и о здоровье. Ты то, что ты ешь, о чем ты думаешь и чем живешь. Почему женщине, которая пережила эмоциональное потрясение, не удается отлично выглядеть, а спортсмены с их боевым духом и выдержкой всегда демонстрируют спокойствие и терпение?

От страха мы чувствуем учащенное сердцебиение, бледнеем, когда ощущаем злость – чувствуем приток крови в мозг, от чувства радости почти взлетаем до небес. За все это отвечает наша нервная система. Она как главное звено во всей цепочке.

Вы когда-нибудь замечали, что люди, занимающие ответственные должности, которые все время на нервах, к 40-50 годам приобретают себе болезни сердца, гастриты, язвы и прочие болезни? Это можно очень просто объяснить – их нервная система находится в постоянном напряжении и из-за этого происходит перегруженность. Она раздает команды нашему организму ускорить сердцебиение, повысить давление крови, отключить чувство голода, чтобы не отвлекать мозг думами о еде, когда предстоит принять важное решение. И если эти стрессы происходят на повторе, то органы привыкают работать в этом ритме и происходит сбой, появляются болезни – язвы, инфаркты, повышенное давление, инсульты и другие патологии.

Медицина занимается изучением такой науки, как психосоматика – это отдельное направление, которым занимаются психологи, изучающие влияние психологических факторов на появление телесных заболеваний.

Одним из факторов, провоцирующих болезни, есть невозможность удовлетворять свои потребности. Природой дано 4 основных типа потребностей – в пище, в сексе, в защищенности и в продолжительности рода. В случае если человек не может удовлетворить потребность в пище, а сюда относится не только еда, а и физическая и духовные стороны, возникают проблемы с пищеварительной системой – язвы, гастриты, проблемы печени.

В случае, если нарушается ваша личная зона комфорта или у вас нет собственного жилья, могут страдать дыхательные органы, сердечная деятельность и сопровождать инсульты, астму и прочее.

Потребность в сексе состоит не только из удовлетворения, а и потребности в заботе и любви, недостаток которых опасно половыми расстройствами, и, что более серьезное для женщин – бесплодием.

Люди, которые постоянно чувствуют тревогу и опасность, страдают от нервозов, психозов, депрессии и кожных болезней.

Человек, страдающий полнотой, воспринимает себя незначительной частью общества и мира, а организм, за счет набора массы, неосознанно пытается стать значимее.

Другие причины, которые служат возникновению болезней, также есть незабытые обиды, неразрешенные конфликты и эмоциональные потрясения.

Вывод таков, что все взаимосвязано, нужно настраивать себя на позитив и не воспринимать все близко к сердцу.

Светлана, www.vitamarg.com