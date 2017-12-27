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Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении
Из-за веры в ложные убеждения о похудении многие люди не могут сбросить лишний вес.
Ожирение является одной из главных проблем современного общества. Практически каждый второй взрослый и каждый пятый ребенок на сегодняшний день имеет лишний вес и какую-то из степеней ожирения.
Всем известно, что лишние килограммы негативно влияют на здоровья человека и способствуют развитию множества заболеваний, поэтому избавляться от него нужно сразу, как только он появился. Но перед желающими похудеть стоит стена из мифов о похудении, которая им сильно мешает, поэтому эксперты решили в очередной раз объяснить, что к чему.
В эти убеждения о похудении нельзя верить:
1. Чтобы похудеть, нужно посещать кардиотренировки и ни в коем случае силовые. На самом деле, эти два вида физических нагрузок необходимы в процессе похудения. Если заниматься только кардио, то кожа обвиснет и результат вас точно не порадует.
2. Если каждый день занимаешься спортом, можно есть что угодно. От образа питания зависит 80% результата похудения, а от спорта - только 20%. Получается, что главное - это корректировка питания и только потом нужно думать о физнагрузках.
3. После 18:00 есть нельзя. Диетологи скажут: "Голодать с шести вечера до 7-8 утра категорически нельзя!", особенно это касается тех, кто хочет похудеть. Отказавшись от ужина, вы замедляете свой обмен веществ и провоцируете жуткое чувство голода утром, что ведет к непомерному перееданию.
4. Чем больше тренируешься, тем лучше результат. Эксперты не советуют тренироваться каждый день - это истощает организм и сильно воздействует на психику человека. Всего 3-4 тренировки в неделю достаточно для того, чтобы эффективно худеть.
5. Экспресс-диеты - лучший способ похудеть. Возможно, это самый быстрый метод похудения, но он далеко не безвредный. Сброшенные килограммы возвращаются с удвоенной силой сразу после того, как диета заканчивается.
6. Отказ от мяса провоцирует быстрое похудение. Эта теория работает только в том случае, если вы откажетесь от мяса и других вредных продуктов или же станете вегетарианцем, употребляющим лишь молочные продукты, овощи, фрукты и каши. Когда человек просто не ест мясо, но при этом забивает желудок жареной картошкой, то это не приведет его к быстрым результатам, как не крути.
7. Из-за тренировок усиливается аппетит. На самом деле, если что-то и усиливается, то только жажда. решить проблему можно 1-2 стаканами простой воды.
8. Можно позаимствовать план похудения у подруги. У двоих человек с одинаковыми пропорциями тело во время похудения будет меняться по-разному, как и снижаться вес, так что вам нужна своя система, а не чужая, пусть даже и супер-эффективная.
9. Нельзя нарушать план похудения. Психологи советуют делать наоборот, ведь это позволит худеющему не впасть в депрессию и чувствовать себя полноценным человеком, который может себе не отказывать в чем-то вкусном раз в неделю или за все время диеты.
10. Человек может терять вес только в одной части тела. Так не бывает, похудеть только в области живота или бедер у вас не получится, потому как вес снижается пропорционально.
Чтобы не наступить на свои или чужие "грабли" в похудении, следует сразу обратиться к специалистам, которые помогут избавиться от ожирения без вреда для здоровья и в кротчайшие сроки.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, похудение, питание, миф
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