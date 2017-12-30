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Как встретить Новый год и сохранить здоровье
Всем хочется встретить Новый год изобилием на столе. Однако после беспощадного застолья возникает некоторая печаль от увеличения веса, а то и того хуже, от возникновения неполадок со здоровьем. Так как же предотвратить это безобразие?
1. Подготовка к празднику. Приготовление блюд, сервировка стола, уборка... А ещё успеть принарядиться, привести себя в порядок. Важных дел - уйма. В течение дня 31 декабря не забывайте о еде. Непременно надо несколько раз хотя бы перекусить. А то часто случается, что в суете, особенно дамы, забывают поесть, а за праздничным столом, да после бокала вина или рюмочки чего покрепче - сметают всё подряд. После этого о какой стройности фигуры можно говорить? Да и веселиться, никаких сил уже нет.
Во время готовки представительницы прекрасного пола могут позаботиться о своём лице. Её можно сделать из продуктов, которые под рукой. Маска из свежего огурчика увлажнит кожу. Маска из сливок с творогом, лимонным соком и полусладким шампанским питает, улучшает цвет и освежает кожу лица.
2. Отдых. Перед праздником надо постараться выкроить хотя бы полчаса для того, чтобы отдохнуть - полежать или немного вздремнуть. Лежать лучше так, чтобы ноги были на возвышении, это даст отдых усталым ногам и снимет отёки.
Нет времени на отдых? Тогда обязательно - контрастный душ перед тем, как одеваться к празднику. Это поможет снять физическую усталость, улучшится и цвет лица, и настроение. Хватит сил веселиться.
3. Праздничный стол. Следуя принципам здорового питания надо помнить:
майонез очень калориен, лучше его заменить на нежирную сметану или несладкий йогурт;
отказаться от жареных и копчёных продуктов, мясо, рыбу лучше отварить или запечь в духовке; больше овощей, зелени и фруктов; свести сахар и соль к минимуму. Солить лучше готовое блюдо, так требуется меньше соли; кондитерские изделия должны быть не очень калорийными, возможно десерт заменить фруктами.
4. Питание. На праздничном ужине, плавно переходящем в завтрак, необходимо определиться: а чем вы, собственно, будете питаться. Лучше кушать что-то однотипное. Если вы решили есть салаты, значит, ешьте только салаты. Если - мясные блюда, тогда только мясо (можно с овощами и зеленью), или одни овощи и фрукты и т.д. Так пищеварительной системе будет гораздо легче, и не будет такой нагрузки на поджелудочную железу.
Если трудно отказаться от всего сразу, то обильную трапезу непременно чередуйте с танцами.
5. Алкоголь.Сильнейший удар по печени и поджелудочной. Чем крепче алкоголь, тем более негативно он действует на организм. Если вы не убеждённый трезвенник, то здесь тоже имеются свои правила.
Градус понижать нельзя, его можно только повышать. Если вы начали вечер с вина, а потом переходите на водочку - идёт повышение градуса, а если, наоборот, от водки к вину - то состояние сильного алкогольного опьянения вам обеспечено.
Лучше всего, совсем не мешать напитки. Начали пить красное вино, пейте его весь вечер, не забывая о норме. Если это белое вино или шампанское, то… уже понятно. Шампанское не терпит соединения с соками, лимонадом, морсами. Если пьёте весь вечер шампанское, то ещё пить можно воду, как вариант - воду с лимоном. Только не забывайте, шампанское снижает иммунитет, очень возбуждает аппетит - ведь оно же с газом (раздражаются стенки желудка).
Закусывать алкогольные напитки лучше всего картофельным пюре, так алкоголь медленнее всасывается в кровь.
6. Безалкогольные напитки
От магазинных соков лучше всего отказаться. Можно приготовить морс из ягод или компот из фруктов (сухофруктов). В промышленно изготовленных соках много сахара, консервантов, вкусовых эссенций и красителей, здоровья они точно не прибавят.
На столе должна быть простая чистая вода. Помните, что организм хочет пить, а не выпить. Не забывайте пить воду. Так как Новый год это активный праздник, с потом организм теряет влагу, алкоголь является мочегонным, всё это говорит о том, что запас воды в организме надо пополнять, ведь кровь становится гуще, и на сердце увеличивается нагрузка.
7. Веселиться на Новогоднем вечере - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Настроение должно быть прекрасным, веселиться надо самому и помогать товарищам. За несколько дней до Нового года продумайте развлечения для себя и своих гостей. Если вы встречаете праздник только вдвоём или в одиночестве, не сидите дома. Ведь в вашем городе или селе непременно есть площадь с нарядной ёлкой, там наверняка будет музыка и веселье. Приобщайтесь! Пройтись по прохладному, свежему воздуху тоже хорошо. Только не забывайте, что разгорячённым, вспотевшим не стоит выходить на улицу - легко можно простыть.
Подготовила Марина ЛИТВИНОВА.
Теги: Донбасс, здоровье, встреча, Новый год
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