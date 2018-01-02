Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки

02.01.2018 15:19

"КП" в Украине" выяснила, какие блюда на праздничном столе являются самыми вредными, и почему мы никак не может остановиться за столом.

Самые опасные

В период длинных праздников и праздничных застолий, которым нет конца, даже если 2 января вы вышли на работу, диетологи назвали самые опасные праздничные блюда.

Первое место в этом списке занимают так любимые многими многослойные и многоингредиентные салаты с майонезом.

Также диетологи высказались против жареного красного мяса. В нем и без того достаточно жиров, а добавление масла для жарки и вовсе превращает блюдо в "жирную бомбу". Так что, если хотите жареного мяса – гриль вам в помощь!

Кроме того, в вредном списке оказались мясные нарезки (источник слишком большого количества соли и жиров), фаршированные блюда - грибы и овощи с мясом или другими ингредиентами (с майонезом и расплавленным сыром они становятся крайне калорийными), а также торты, кексы, пирожные, тарталетки с начинкой.

Кроме того, специалисты рассказали, с каким блюдами и медпрепаратами не стоит сочетать алкоголь.

Как наркотик

Подобных рекомендаций в рождественско-новогодние праздники публикуется великое множество, но это не в силах остановить застольный пыл украинцев. Недаром в список самый популярных праздничных недугов традиционно входит переедание. И, оказывается, тому есть вполне объективное объяснение.

В частности, диетологи из Оксофордского университета пришли к неожиданному выводу: блюда с новогоднего стола действуют как наркотик! По словам специалистов, некоторые праздничные блюда просто физически невозможно съесть в умеренном количестве: их "магия" заключается в сложном вкусе из-за сочетания разных ингредиентов. В частности, в них совмещаются сахар, жир, соль и специи.

Британские эксперты уверены: глинтвейн, пироги и индейка с клюквенным соусом действуют на людей подобно наркотикам. К этим блюдам можно быстро пристраститься, а отказаться от лишней порции такой вкуснятины практически невозможно!

"Сочетание вкусов в них - одно из самых притягательных для рецепторов языка и мозга. С каждым разом люди находят в этих угощениях что-то новое", - констатировали исследователи.

По их словам, скажем, глинтвейн готовится с добавлением аниса, кардамона и гвоздики. Этот "ансамбль" не позволяет ограничиться одним бокалом напитка. Сочетание индейки и клюквенного соуса также создает сложный вкус, который кажется гораздо более привлекательным, чем каждый из продуктов по отдельности.

"Сложные вкусовые сочетания вызывают более бурную реакцию мозга чем, к примеру, обычная капуста. Эффект особенно силен при сочетании соленого и сладкого - даже если человек уже переел, он все равно протянет тарелку для новой порции. Поэтому немало людей берут десерт даже после плотного обеда", - пояснили врачи.

Главные правила долгих застолий

Между тем, по мнению медиков, сделать праздничные застолья менее вредными не так уж и сложно. И особенно актуальными эти советы будут актуальны именно сейчас, когда многие переедают уже не первый день.

1. Перед приходом гостей (а если сможете, то и после их прихода) придерживайтесь легкого рациона – пейте воду и ешьте овощи, фрукты, маложирный творог.

2. За столом не добавляйте к праздничным блюдам хлеб и не ешьте салаты в тарталетках – тесто утяжеляет пищеварение и способствует вздутию живота.

3. Кладите в тарелку небольшие порции и ешьте как можно медленнее.

4. Избегайте очень жирных, слишком соленых или острых блюд.

5. Не увлекайтесь незнакомыми блюдами.

Кстати, есть несколько простых советов относительно того, как сделать праздничные блюда более легкими:

замените белый хлеб черным,

вместо колбасы в салатах используйте отварную куриную грудку, вместо соленых или маринованных огурцов (если позволяет рецепт) - консервированные ананасы, шампиньоны,

не ставить на стол калорийную сырную тарелку – съедите сыр в другой раз,

не пейте готовые соки и напитки, а если считаете, что простой воде на праздничном столе не место, добавьте в нее мяту, лайм, имбирь,

постарайтесь не есть сладости или хотя бы отложить их употребление на отдельный прием пищи;

И еще один праздничный совет: не сочетайте крепкий алкоголь с жирной пищей и газировкой – это убойное сочетание для поджелудочной железы и печени. Также для желудка и поджелудочной вредны ледяные напитки.

На следующий день после застолья "разгрузите" организм. Начните с белковой пищи - отварного мяса или холодца, а затем в течение дня придерживайтесь облегченного рациона, употребляя кисломолочные продукты.