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Епідемії грипу немає в жодній з областей України

25.01.2018 12:24
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Епідемії грипу немає в жодній з областей України

Захворюваність на грип і ГРВІ у всіх областях України залишається нижче епідемічного порогу. Про це йдеться в інформаційному бюлетені МОЗ “Грип та ГРВІ в Україні” за 3-й тиждень (15–21.01.2018), передає УНН.
За тиждень на грип та ГРВІ захворіли 159 260 осіб, із них 63,8% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник становить 410,6 на 100 тисяч населення країни, що на 20,5% більше минулого тижня та на 21,3 % менше аналогічного періоду минулого сезону.
Найвищий інтенсивний показник зареєстровано в Київській – 665,3, найменший у Тернопільській областях – 209,6 на 100 тис. населення.
У всіх областях України спостерігалася низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, по всій території країни захворюваність на грип та ГРВІ залишається нижче епідемічного порогу, лише в деяких областях спостерігаються випадки лабораторно підтвердженого грипу.
Показник темпу приросту захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 16,9%, та 22,6% відповідно.
Госпіталізовано 3,7% осіб від загальної кількості захворілих. Серед госпіталізованих найбільше дітей віком 0–4 роки.
На третьому тижні летальних випадків через ускладнення від грипу не зареєстровано.



Теги: Донбасс, грипп, эпидемия
 
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