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Об этих причинах головной боли мало кто знает
Медики назвали всех возможных провокаторов головной боли.
Люди, регулярно сталкивающиеся с головными болями, обычно делают поспешные выводы, приписывая себе какой-либо диагноз, либо вообще ничего не делают и просто купируют неприятный симптом при помощи сильнодействующих обезболивающих препаратов.
Болит голова или развивается рак мозга?
Невыносимые головные боли - это характерный для рака мозга симптом, но стоит учитывать тот факт, что появляется он уже на 3-4 стадиях заболевания. То есть, если у вас несколько дней подряд или даже недель болит голова и вы можете избавиться от этого, выпив таблетку, то делать МРТ головного мозга совсем необязательно, а вот к врачу сходить стоит.
Заболевания сосудов и головная боль
Медики констатируют факт, что даже при ишемическом инсульте у человека голова не болит, но есть другие симптомы, которые обычно упускают из виду. То же самое касается и атеросклероза. На самом деле, недостаточное кровоснабжение мозга не приводит к головным болям и тратить деньги на всевозможные УЗИ и прочие исследования в данном случае не стоит. Конечно, если у вас есть заболевания сосудов и нарушено кровообращение, следует обратиться к врачу и заняться лечением, но приступы головной боли от этого никуда не денутся.
Есть и исключения, например, при аневризме и геморрагическом инсульте. Голова будет болеть из-за лопнувшего сосуда в головном мозге.
Цервикогенная головная боль
Этот диагноз ставят очень редко и то только в том случае, если пациент попал к профессиональному неврологу, который без дополнительных исследований может определить, что позвонки шейного отдела вывихнуты. Ни в коем случае не стоит приравнивать этот вид головной боли к шейному остеохондрозу, при котором в действительности голова у человека не болит, а если такой симптом имеется, то причина не в остеохондрозе.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, причины, головная боль
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