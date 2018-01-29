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Как состояние зубов оказывают влияние на все тело
Краниальные остеопаты считают, что между остеопатией и стоматологией существует важные взаимосвязи: состояние ротовой полости и зубов оказывают самое непосредственное влияние на все тело.
Лицо состоит из большого количества различных костей. Некоторые из этих костей очень чувствительны и сложным образом связаны между собой.
Краниальная остеопатия и стоматология — важное сочетание
Все кости лица, как и те, что составляют остальную часть черепа, совершают регулярные движения в соответствии с едва заметным ритмом. Краниальные остеопаты придерживаются мнения, что это движение играет важную роль в дренировании синусов и свободном прохождении воздуха через нос.
Травма лица может приводить к ограничениям нормального движения костей и оказывать сильное влияние на все тело. Одной из самых распространенных причин травмы является лечение зубов.
Далее приведены основные (зубные) причины лицевого стресса.
Удаление зубов
Силы, прилагаемые при удалении зубов, могут передаваться в соединения и суставы отдельных чувствительных лицевых костей. Это может затруднять и нарушать их нормальное движение.
Распространенные симптомы:
Проблемы синусов и уха, головные боли, мигрени, боль в шее и нижней части спины.
Боль и чувствительность после удаления может приводить к тому, что одна сторона рта не используется для жевания, что, в свою очередь, ведет к неправильному прикусу, результатом которого является напряжение участков лица, головы и шеи. Такая ситуация может сохраняться в случае отсутствия зубов, в особенности, если отсутствует более одного зуба.
Протезы и пластины
Верхняя пластина или зубной протез создают эффект жесткого смыкания костей верхней челюсти, в результате которого их естественное движение прекращается или серьезно ограничивается.
Распространенные симптомы:
- головные боли;
- застойные синусы;
- проблемы уха.
Профилактика:
Снимайте пластины и зубные протезы на ночь, давая на несколько часов свободу лицевым структурам.
Потеря зуба, по сути, является потерей лицевой кости. Важно, чтобы между верхней и нижней челюстью поддерживалось правильное расстояние. В случае неправильной высоты зубов происходит двигательный дисбаланс мышц челюсти, а также отмечается напряжение в области лица и челюстей.
Отсутствие задних зубов
Случается, что люди теряют все задние зубы, и у них остаются только резцы. Если не носить протезы, откусывание и пережевывание пищи осуществляется только передними зубами.
Это приводит к очень сильной нагрузке на структуры головы и шеи. Почти всегда это приводит к сильному напряжению шеи, вызывающему головные боли и боли в шее.
Брекет-системы и ортодонтическая коррекция
Ортодонтическое лечение оказывает очень сильное влияние на функции лица, что отражается на всем теле. Кости лица подвергаются сильнейшему стрессу во время ортодонтической коррекции зубов. Это ограничивает или прерывает нормальное движение лицевых костей и может вызывать напряжение в голове и шее. Временами это также влияет на положение головы и шеи и ведет к проблемам во всем теле.
Распространенные симптомы:
- головные боли;
- щелчки в челюсти;
- болевые ощущения в суставах;
- раздражительность;
- пониженная способность концентрироваться;
- боли в шее;
- скелетно-мышечные дисфункции.
После снятия брекет-систем перечисленные проблемы не всегда исчезают и часто диагностируются остеопатами через много лет у взрослых.
Остеопатическое лечение настоятельно рекомендуется проводить ДО постановки брекет-системы, чтобы максимально снизить существующие напряжения; ВО ВРЕМЯ ношения брекет-системы, чтобы помочь телу приспособиться к дополнительной нагрузке, в особенности после подтяжки брекета; а также ПОСЛЕ снятия брекет-системы, чтобы выявить возможные долговременные эффекты.
Мосты
Мосты, как правило, не нарушают механики лица. Исключение составляет срединный мост через два верхних передних зуба. В этом случае кости верхней челюсти постоянно скреплены вместе, что препятствует нормальному движению костей.
Распространенные симптомы:
Стресс, вызываемый срединным мостом, проявляется во всех проблемных областях тела.
Любые симптомы, включая головные боли проблемы с синусами и ухом, боли в шее и спине, и даже боли в коленях и ступнях.
Щелчки в челюсти
Боль и щелчки в височно-нижнечелюстном суставе встречаются достаточно часто. Для этого может быть много причин, в том числе стресс и напряжение в голове, лице, зубах.
Бруксизм (скрежетание зубами)
Многие люди скрежещут зубами во сне или сжимают челюсти, концентрируясь или испытывая эмоции. У детей ночное скрежетание зубами может быть результатом сдавливания в голове или лицевой части вследствие родовой травмы.
Распространенные симптомы:
напряжение, чувствительность и раздражительность лицевых мышц, мышц шеи и головы.
Краниальная остеопатия и стоматология – важное сочетание
После прочтения этой статьи у многих может создаться впечатление, что лечения зубов нужно избегать. Это вовсе не так.
В большинстве случаев лечение зубов осуществляется с минимальным вторжением в механику лица. Вместе с тем, приведенная информация подчеркивает важную связь между дисфункциями в результате лечения зубов и проблемами, которыми занимаются остеопаты.
Очевидно, что при наличии проблем с зубами, характеризующимися постоянным ухудшением ситуации и стрессом, важно обращаться к стоматологу. Краниальная остеопатия, в свою очередь, призвана помочь разобраться и скорректировать сопутствующие дисфункции
Источник: econet.ru
Теги: Донбасс, здоровье, зубы, лечение
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