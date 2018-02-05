Все рубрики раздела
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы
Зимой, в разгар заболеваемости ОРВИ и гриппом, люди могут распознать симптомы приближения болезней по простым признакам.
Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко, передает Обозреватель.
По ее словам, данные заболевания приходят по-разному.
"Грипп начинается с повышения температуры, с головной боли, слабости. ОРВИ обычно начинается с насморка, боли в горле, сухого кашля, а температура может не подниматься, или подняться до невысоких показателей через день-два", - пояснила Мироненко.
Как отметила вирусолог, высокого подъема температуры ОРВИ не дает.
Также Мироненко рассказала, что не существует такого диагноза как простуда.
"Простуда – это когда человек переохладился и у него начались какие-то респираторные симптомы. Такое обычно бывает у маленьких детей и старых людей, потому что есть такой вирус РСВ – респираторно-синцитиальный вирус, который может долго находиться в организме, а при переохлаждении активизироваться", - отметила медик.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, врачи, грипп, ОРВИ
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Тука: «ЛНР» и «ДНР» могут объединить и «вернуть» Украине17:40
- В Константиновке арестован «социальный работник», грабивший пенсионеров16:31
- Мариупольцам предлагают продать квартиры в фонд городского имущества16:15
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему14:48
- Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»14:20
- В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие14:00
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины21:25
- Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника21:08
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Путин заболел: в Кремле сообщили подробности20:40
- Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии20:20
- Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь20:02
- Саакашвили депортирован в Польшу19:48
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе