Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы

05.02.2018 21:00

Зимой, в разгар заболеваемости ОРВИ и гриппом, люди могут распознать симптомы приближения болезней по простым признакам.

Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко, передает Обозреватель.

По ее словам, данные заболевания приходят по-разному.

"Грипп начинается с повышения температуры, с головной боли, слабости. ОРВИ обычно начинается с насморка, боли в горле, сухого кашля, а температура может не подниматься, или подняться до невысоких показателей через день-два", - пояснила Мироненко.

Как отметила вирусолог, высокого подъема температуры ОРВИ не дает.

Также Мироненко рассказала, что не существует такого диагноза как простуда.

"Простуда – это когда человек переохладился и у него начались какие-то респираторные симптомы. Такое обычно бывает у маленьких детей и старых людей, потому что есть такой вирус РСВ – респираторно-синцитиальный вирус, который может долго находиться в организме, а при переохлаждении активизироваться", - отметила медик.

Источник: https://from-ua.com