Все рубрики раздела
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
Названы эффективные народные рецепты от ангины
Стоит попробовать.
Три эффективных способа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
С ангиной шутки плохи, здесь помогут только проверенные способы.
Настойка из кагора и алоэ.
Приготовление: в мясорубке измельчите около 350 г алоэ, добавьте 600 г меда. Все это залейте 350 мл кагора. Поставьте в темное место настаиваться в течение 5 суток. Лечение: принимайте настойку по одной ст. л. три раза в день за час до еды. Продолжать лечение ангины до тех пор, пока не закончится настойка.
Эхинацея.
Производит интерферон, который повышает иммунитет организма и обладает противовирусным действием. Приготовление: залейте 1 чайную ложку травы 1 стаканом горячей воды. Поставьте настаиваться в течение 3:00. Принимать следует по 3 стакана дважды в день после еды. Вам понадобится 150 г травы для прохождения полного курса лечения ангины. Через полгода можно будет повторить данный курс еще раз.
Соль.
Применяется для полоскания горла при частых ангинах. Способ приготовления: разведите в теплой стакане воды 1 чайную ложку соли. Необходимо каждый день с утра, почистив зубы, прополоскать рот и горло стаканом раствора.
Затем необходимо вызвать искусственный кашель — состоится выделение слизи вместе с микробами.
Теги: Донбасс, здоровье, рецепт, ангина
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Тука: «ЛНР» и «ДНР» могут объединить и «вернуть» Украине17:40
- В Константиновке арестован «социальный работник», грабивший пенсионеров16:31
- Мариупольцам предлагают продать квартиры в фонд городского имущества16:15
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему14:48
- Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»14:20
- В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие14:00
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины21:25
- Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника21:08
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Путин заболел: в Кремле сообщили подробности20:40
- Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии20:20
- Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь20:02
- Саакашвили депортирован в Польшу19:48
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе