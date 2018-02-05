Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу

05.02.2018 08:10

Семь главных причин.



Исследования подтверждают полезные свойства острой пищи.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на healthystyle.info.



Острый вкус дан перцу природой для того, чтобы отпугивать животных, пытающихся его съесть. Однако уникальная пищеварительная система человека позволяет ему употреблять в пищу даже то, что остальные обходят стороной. Люди делятся на два типа: тех, кто любит острую пищу и тех, кто ее на дух не переносит. Если вы относитесь к первому типу, вам здорово повезло. В последнее время исследования все чаще подтверждают полезные свойства острой пищи, зачастую идущие вразрез с распространенным мнением о том, что острое вредно для здоровья. Например, уже давно ни для кого не является секретом тот факт, что перец помогает бороться с простудой. Вот еще несколько полезных свойств острой пищи, о которых вам следовало бы знать.



Острая пища помогает предупредить язву желудка



Вы наверняка слышали рассказы о том, что перец может прожечь дыру в вашем желудке или стать причиной язвы. На самом деле стручковый перец — это отличное профилактическое средство против язвы. Капсаицин, содержащийся в стручковом перце, нейтрализует спиралевидные бактерии, которые являются возбудителем заболевания. Как было выявлено в результате исследований, те, в чьем рационе присутствуют блюда корейской или индийской кухни, в три раза реже страдают от язвы желудка, чем те, чей рацион основан на традиционной европейской кухне.



Острая пища полезна для сердца



Перец сводит к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря снижению количества ЛЛНП («плохой» холестерин) и увеличению количества ЛЛВП («хороший» холестерин) в крови. В последнее время капсаицин все чаще привлекает внимание исследователей своей способностью укреплять стенки сосудов и стабилизировать сердечный ритм. Помимо этого, перец содержит огромное количество антиоксидантов, включая те, которые препятствуют старению. Острые блюда создают некое ощущение тепла, а расширение сосудов и выработка адреналина снижает давление крови. Также острый перец укрепляет стенки сосудов, так как в нем много витаминов A и C.



Перец помогает бороться с насморком



Капсаицин помогает снять спазм слизистой носа, устраняет заложенность и снижает количество выделений. Соответственно, чем острее пища, тем лучше. Если у вас заложен нос, добавьте в чашку горячего чая щепотку перца чили, вдохните пар, а затем сделайте глоток — это прочистит носовые ходы, и дышать станет намного легче. Помимо капсаицина, стручковый перец является богатым источником витамина А, который помогает укрепить слизистую носа, являющуюся барьером, не пропускающим микробы и бактерии внутрь организма.



Острая пища помогает избавиться от лишнего веса



Согласно исследованиям, перец улучшает обмен веществ в организме, снижает чувство голода и сжигает калории. Также отмечается снижение влечения к жирной и сладкой пище у тех, в чей рацион входят блюда с большим содержанием перца.



Профилактика раковых заболеваний



Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает свойствами, позволяющими предупредить развитие некоторых видов рака и злокачественных опухолей. Также, согласно исследованиям, капсаицин может замедлять рост злокачественных клеток в случае рака простаты. Но делать однозначные выводы еще слишком рано, так как требуется проведение большего количества исследований с участием людей.



Борьба с депрессией



Острая пища стимулирует выработку в организме «гормонов счастья» серотонина и эндорфина, таким образом снижая нагрузку на нервную систему во время стрессовых ситуаций.



Улучшение сна



Согревающий эффект специй помогает расслабляться и спокойно засыпать. И так как желудок у любителей острых блюд редко переполнен, человек нормально высыпается и просыпается утром бодрым и с аппетитом завтракает.