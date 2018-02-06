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Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки
Микстура для похудения, средства от простуды, ну и куда же без "препаратов от тяжести в желудке"? На фармацевтическом рынке Украины появляется все больше фальшивых лекарств, которые неплохо продаются при помощи кричащих рекламных роликов, пишет Знай.
Но не стать жертвой обмана и распознать подделку просто, если запомнить несколько важных правил.
Неправильная маркировка
Речь идет в первую очередь об идентичности названия производителя. Обращайте внимание на список действующих веществ – что-то точно пропустят те, кто "играет нечестно". В таком случае лучше сравнить с отечественным аналогом, но заранее узнайте необходимые компоненты у врача.
Таблетки для беременных
Здесь следует быть особенно осторожными. Неквалифицированный персонал аптеки может посоветовать женщине такое, что под угрозой окажется здоровье будущего малыша. Не покупайте ничего без прямой консультации со специалистом, даже примитивные витамины могут нанести непоправимый вред, если они не оригинальные: например, негативно влияют на центральную нервную систему, печень и почки.
"Перебитые" сроки действия
Если дата производства или конечного потребления размыта, указана неточно, или вообще – только на иностранном языке, отложите упаковку подальше: это ничто иное, как результат теневой деятельности рынка. Кто-то продлит сроки годности и заработает на вас, даже не смотря на последствия. И жаловаться придется долго: ожидает обращение в Государственную инспекцию по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, а там до сих пор не подсчитали, сколько фальсификата пылится на полках аптек.
К тому же, вам вероятно придется покрыть расходы на исследования в лаборатории.
Реклама – не залог качества
Недавно целая группа товаров попала в поле зрения правоохранителей. Все они часто упоминались на телевидении, поэтому лучше заменить другими препаратами.
Подозрительная низкая цена
Бесплатный сыр, сами знаете где. Поэтому проверьте цвет, размер, вкус, запах, упаковку и маркировку, прежде чем принимать препарат. Не стесняйтесь просить у фармацевта разрешительные документы качества. Ведь на кону ваше здоровье.
Теги: Донбасс, обман, фальсификат, лекарства
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