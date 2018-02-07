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Медики объяснили, почему нельзя есть много соли

07.02.2018 19:10
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Медики объяснили, почему нельзя есть много соли

Ученые обнаружили неожиданные вредные свойства соли, которые должны изменить привычки питания всех людей.

Соль является одним из самых спорных продуктов. Обойтись без нее в кулинарии практически невозможно, ведь несоленые блюда кажутся пресными и не такими вкусными. Плюс ко всему, соль необходима организму в качестве необходимого элемента, участвующего в жизненно важных обменных процессах. Но в то же время медики постоянно напоминают нам о том, что переизбыток соли и соленых продуктов в рационе питания может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Малоизвестные вредные свойства соли:

Повышает артериальное давление и способствует развитию гипертонической болезни. Сильно соленая пища негативно воздействует на кровеносные сосуды, сужая их. Поэтому повышается давление и если не перестать употреблять в большом количестве соль, то может дойти до хронической гипертонии.

Нарушает мозговое кровообращение, вследствие чего ухудшаются когнитивные способности мозга. Получается, что при чрезмерном потреблении соли человек рискует в пожилом возрасте столкнуться с таким заболеванием, как старческое слабоумие.

Приводит к ожирению. Соль задерживает жидкость в организме и усиливает аппетит, потому как мощно воздействует на вкусовые рецепторы и чем больше посолена еда, тем выше вероятность, что человек переест. В результате мы имеем лишние килограммы, от которых можно избавиться, отказавшись от соли вообще или же снизив ее потребление к минимуму - 3-5 г в сутки.

Стоит помнить, что в большинстве продуктов питания уже есть соль и дополнительное добавление этого "усилителя" вкуса не требуется. Напрмер, вы готовите бутерброд с колбасой, сыром и свежими овощами. Во всех ингредиентах, кроме овощей, соль уже присутствует, и в хлебе, и в колбасе, и в сыре, но почему-то многие умудряются еще подсаливать помидор, огурец, сладкий перец, лист салата и так далее. И это при том, что большинство добавляют в бутерброды магазинные соусы, в которых соли больше, чем можно себе представить.

Из всего вышесказанного следует единственный вывод - соль нужно есть, как и соленые продукты, но в умеренных дозах.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, соль
 
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