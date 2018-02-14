Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами

14.02.2018 21:35

Известный врач Евгений Комаровский написал отличную статью о том, как избежать вирусов, и о правилах лечения, если уже успели заразиться.

Запомните самое главное: тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Это грипп сезонный, свиной, слоновий, пандемический, это вообще не грипп — неважно. Важно лишь то, что это вирус, что он передается воздушно-капельным путем и что он поражает органы дыхания.

Профилактика