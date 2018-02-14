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Архив - Будь здоров!

Эксперты рассказали о вреде зубных щеток

14.02.2018 22:00
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Эксперты рассказали о вреде зубных щеток

Люди, пользующиеся зубными щетками, подвергаются действию триклозана.

Ученые из Массачусетского университета провели важное исследование, в ходе которого обнаружили, что после чистки зубов на щетинках зубных щеток еще долгое время остаются молекулы триклозана, содержащиеся в зубной пасте.

Об этом пишет Хроника.ифно со ссылкой на healthystyle.info.

Таким образом, люди, пользующиеся зубными щетками, подвергаются действию триклозана в неконтролируемых дозах, что может нанести вред их здоровью.

Ранее специалисты пришли к выводу, что триклозан разрушает гормоны, а также вырабатывает устойчивость организма к антибиотикам и способствует возникновению супербактерий, которых невозможно уничтожить.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что после одной чистки зубов молекулы триклозана сохраняются на щетке в течение двух недель.

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Пока точно не установлено, как именно триклозан воздействует на здоровье человека и окружающую среду, но есть данные, что попадая в реки и озера со сточными водами, эти молекулы оказывают пагубное воздействие на рыб, пишет U. S. News & World Report.



Теги: Донбасс, здоровье, вред, зубная щетка
 
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