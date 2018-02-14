Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Пять способов снижения температуры без таблеток

14.02.2018 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пять способов снижения температуры без таблеток

Медики рассказали, как можно сбить высокую температуру в домашних условиях без таблеток.

Главным признаком простуды и гриппа выступает высокая температура тела. Считается, что до того, как она поднимется до 38,5°C, сбивать ее лекарственными препаратами нет необходимости и это может усугубить состояние больного, так как его иммунная система пытается бороться с вирусом-возбудителем. 

Если же человек раньше времени начинает принимать таблетки для снижения температуры, то иммунитет перестает вырабатывать антитела. Поэтому эффективнее в данном случае использовать народные способы, которые способствуют нормализации температуры и заодно усиливают защитные функции организма.

Эти пять способов помогут снизить температуру без таблеток:

Обтирание. Можно использовать раствор уксуса или спирта/водки с водой, но также эффективна в этом случае и простая теплая вода. Нужно смочить в ней отрезок ткани или марли и протереть открытые участки тела больного. Если ему станет холодно - укрыть одеялом, жарко - снять теплую одежду.

Мокрые носки. Нужно намочить в теплой воде и немного выжать чистые носки, надеть их на ноги, а сверху - еще одну пару носков, только уже сухих. В скором времени начнет активно выделяться пот, в следствие чего снизится температура. 

Лед. Этот метод один из самых спорных. Если поместить под колени мешочки с льдом, то температура тела начнет снижаться, но из-за резкого перепада температуры может произойти спазм сосудов, что опасно как для ребенка, так и для взрослого.

Клизма. При повышенной температуре можно делать очистительные клизмы с теплой водой. Они помогут очистить кишечник от токсических веществ, заодно снизив температуру и облегчив задачу иммунной системе. Но увлекаться клизмами нельзя, так как вместе с патогенными бактериями из организма выйдут и полезные бактерии.

Прием натуральных жаропонижающих. К ним относят малину, перетертую с сахаром. Обычно, ее заготавливают с лета. Но важно помнить, что малина - мощный аллерген, поэтому людям с пищевой и другими видами аллергии не стоит пользоваться этим жаропонижающим средством.

Желательно, используя эти способы, пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания и без того ослабленного организма.

В случае, когда температура повышена несколько дней подряд и не сбивается ни с помощью таблеток, ни народными способами, следует вызвать врача.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, температура, таблетки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх