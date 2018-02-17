Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах

17.02.2018 09:20

Оказывается, эти популярные продукты можно есть без вреда для здоровья. Долго считалось, что употребление в пищу картофеля связано с риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней — из-за высокого гликемического индекса, сообщает Хроника.инфо соссылкой на Новости Ю.

Кроме того, в сознании потребителей картошка — это что-то очень калорийное, хотя в реальности 100 г картофеля содержат около 75 ккал, это совсем немного (сравните: кефир 3,2 % жирности — 56 ккал на 100 г, а семечки подсолнечника — 600 ккал).

Большая часть исследований, результаты которых — не в пользу картофеля, проводились в Северной Америке, где традиционно едят картофель-фри и чипсы, а расчеты делались исходя из среднего потребления картофеля испытуемыми из этого региона.

Команда исследователей из США в течение восьми лет изучала, связано ли «потребление картофеля с повышенным риском преждевременной смертности» (формулировка авторов исследования — прим. ред.) среди взрослых (45–79 лет) жителей Северной Америки; результаты были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition. Исследовались в частности данные о количестве съеденного картофеля, способах его приготовления и использования при этом жиров. О картофеле было два вопроса: едят ли его в виде картофеля-фри, жареной картошки или оладий, или же варят, запекают, готовят салат или пюре. Выводы исследования таковы: при потреблении преимущественно жареного картофеля риск преждевременной смерти возрастает более чем вдвое, отварной же и запеченный картофель не опасен, даже если есть его несколько раз в неделю.

«„Картофель повышает риск преждевременной смерти“ — некорректная формулировка: как будто от картошки какой-то мор! Скорее всего, его может повышать не картошка, а трансжиры, которые использовались при жарке. Корреляция не говорит о причинно-следственной связи», — считает врач-диетолог клиники «Рассвет» и автор блога о доказательной диетологии Елена Мотова.

Богатые белком и витаминами горох, фасоль и нут вызывают избыточное газообразование, в списках вызывающих метеоризм продуктов они на первом месте. Однако бобовые необходимы для полноценного сбалансированного питания, а для вегетарианцев они — незаменимый источник белка: в горохе его — 23 г на 100 г, тогда как в мясе и рыбе — около 20 г.

Елена Мотова напоминает, что затрудняющие переваривание соединения в бобовых — это приспособительный механизм для выживания вида, и, например, при варке они не разрушаются. Выход — замачивать их перед приготовлением и сливать воду. «Хотите еще больше облегчить пищеварение — слейте и первую воду при варке, минут через десять после закипания», — пишет врач в своей книге книге «Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей».

Считается, что богатые насыщенными жирами продукты, в том числе сливочное масло, нужно ограничивать, так как они ведут к болезням сосудов и сердца. Совет заменить полиненасыщенными жирами насыщенные жиры (проще говоря, заменить сливочное масло растительным) — ключевой в международных диетических рекомендациях для снижения риска ишемической болезни сердца.

Первое утверждение проверила команда исследователей из Университета Тафтса (США). Ученые провели метаанализ данных девяти крупных тематических исследований, в которых приняло участие 630 тысяч человек из 15 стран. Были изучены 28 000 случаев смерти и 24 000 случая диабета второго типа.

Выводы, как на качество и продолжительность жизни влияет количество съеденного сливочного масла, таковы: его употребление не ведет к ранней смерти и не повышает риск развития сердечно-сосудистых болезней, а также немного снижает риск развития диабета второго типа. «Выявлены лишь относительно небольшие или нейтральные связи потребления масла с долгосрочным здоровьем», — говорится в недавно опубликованном в журнале PLOS ONE исследовании.

Совет заменить сливочное масло растительным показался спорным нескольким группам исследователей. Ученые из Университета Северной Каролины (США) проанализировали ранее не опубликованные данные исследования, проведенного с 1968 по 1973 годы, — Миннесотского коронарного эксперимента — того самого, что «заклеймил» сливочное масло.

Современные исследователи выяснили, что риск возникновения ишемической болезни сердца вследствие замены в питании насыщенного животного жира ненасыщенным растительным не уменьшается: снижается только уровень холестерина. Метаанализ всех результатов Миннесотского эксперимента показал, что при такой замене риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний еще и возрастает: в частности, в 149 смертельных случаях причиной смерти были коронарный тромбоз и инфаркт миокарда.

Эти данные были получены в 2016 году, а еще тремя годами ранее было опубликовано исследование австралийских ученых. В нем участвовали 458 мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями 20–59 лет. Им тоже заменили насыщенные животные жиры ненасыщенными растительными — и выяснили, что «клиническая выгода не установлена», а «замена диетической линолиевой кислотой насыщенных жиров увеличивает показатели смертности».

Кроме схожих обвинений в адрес сливочного масла, есть и такое: сыр нельзя есть людям, принимающим антидепрессанты — из-за возникновения «сырного», или тираминового, синдрома, когда при одновременном употреблении сыра и антидепрессантов развивается гипертонический криз (экстремально высокое повышение артериального давления).

В сознании пациентов «антидепрессанты» не делятся на какие-то группы, поэтому «страшилки» серьезно воспринимает все, кто принимает эти лекарства: «нельзя то, нельзя другое». На самом деле понятие «сырный синдром» устарело и не должно пугать. Почему — объясняет консультант «Здоровье.Mail.Ru», к.м.н. врач-психиатр Игорь Юров: «Сырный, или тираминовый синдром — это осложнение, возникающее при одновременном употреблении сыра и антидепрессантов группы ИМАО (ингибиторов моноаминоксидазы). Между тем ИМАО фактически ушли в историю фармакологии и сняты с производства из-за несочетаемости с часто назначаемыми препаратами, множества побочных эффектов и необходимости исключить из рациона многие продукты (сыр, копчености, квашеную капусту и др.). В некоторых западных странах производят пару видов ИМАО для особых случаев, но в целом эти препараты не используются».

Жирный (около 70% жирности) и очень калорийный (более 600 ккал на 100 г) — раз. содержит «Е2-Е4», именуемые в народе «химией», — два. Оливье и селедка под шубой заклеймлены сторонниками ЗОЖ, худеющим советуют заменять майонез на соус из йогурта и трав— три.

«В майонезе нет ничего страшного, если знать меру. Пищевые добавки безопасны и нужны, чтобы предохранить скоропортящийся продукт от действия болезнетворных бактерий. Конечно, это продукт не на каждый день. Есть чуть более легкие и довольно интересные в кулинарном отношении „заменители“ майонеза — соус с тофу, итальянский банья кауда и многие другие», — говорит Елена Мотова.